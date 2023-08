Infiniti présentera sa future ligne directrice en matière de design à Pebble Beach. Le constructeur automobile dévoilera le concept QX Monograph, une voiture qui, selon la compagnie, présentera des "formes audacieuses" et des éléments de design "frappants". Le modèle sera présenté le jeudi 17 août prochain.

Le véhicule affichera une évolution de la calandre et du motif des phares. Malheureusement, l'image publiée par Infiniti ne révèle pas grand-chose de ce que nous découvrirons lors de sa présentation. La photo montre la calandre du véhicule et le nouveau logo 3D du constructeur, qui a été lancé plus tôt cet été afin de rafraîchir l'image de la marque.

La société pourrait inaugurer sa nouvelle ligne directrice en matière de design avec la nouvelle génération du QX80, actuellement en cours de développement, et le concept QX Monograph pourrait être un avant-goût de ce modèle. Nos photographes ont capturé le grand SUV en test sur les routes du Michigan en début d'année, avec un design de phares divisés, de nouveaux feux de jour et d'autres mises à jour stylistiques.

Si l'on se fie aux précédents lancements de la marque Infiniti, le QX Monograph pourrait être prêt à être produit en série dès sa présentation. Le constructeur a présenté en avant-première le QX60 de deuxième génération avec un QX60 Monograph similaire en 2020, et une grande partie du design général du concept s'était retrouvée sur la version de production.

Le nouveau modèle ne sera pas la seule curiosité de Nissan et d'Infiniti à Pebble Beach. Le constructeur automobile présentera pour la première fois au public quatre modèles à l'échelle 1/4. La société a trouvé près de 100 modèles que ses concepteurs et techniciens sont en train de restaurer et de reconstruire, et Nissan prévoit d'en dire plus à leur sujet par la suite.

Nissan présentera le DAT 41 de 1916, la Prince Skyline 2000-GTB de 1966, la Nissan Skyline H/T de 1970 et la Nissan Skyline GT-R de 1995. Infiniti présentera également le QX60, le Q50 Red Sport et d'autres modèles. Alfonso Albaisa, vice-président du design mondial de Nissan, présentera en détail le look du concept.

L'édition 2023 de Pebble Beach s'annonce passionnante avec plusieurs nouveautés attendues. Aston Martin présentera un nouveau modèle aux côtés de Maserati, Hennessey et Pininfarina. Lamborghini présentera un nouveau concept-car électrique, tandis qu'Acura dévoilera son premier véhicule électrique, le ZDX.

La nouvelle approche du design d'Infiniti et le rafraîchissement de la marque, pourraient contribuer à revigorer les ventes.