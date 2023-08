Près de trois ans après son annonce initiale, Fifteen Eleven Design présente fièrement la version de production finale de sa Porsche 914 remodelée. L'entreprise de restauration a également ouvert le carnet de commandes pour cette sportive, conçue et construite en hommage à l'un des modèles les moins populaires de l'histoire de Porsche.

Le projet a été présenté pour la première fois en 2021. Il s'agit d'un roadster à moteur central et à toit targa basé sur la Porsche Cayman S. Sous le capot on trouve un moteur flat-six de 3,8 litres qui a fait l'objet d'une refonte complète afin de libérer une puissance impressionnante de 380 à 400 chevaux.

Galerie: Porsche 914 revue par Fifteen Eleven Design

Parmi les améliorations apportées, citons des composants internes renforcés, des pistons forgés et un calculateur Life Racing. Ces améliorations se traduisent par des performances trois fois plus élevées que celles d'une 914 de série. Le moteur est associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

La tenue de route et la qualité de conduite sont assurées par les amortisseurs à trois voies réglables développés par Reiger. Ces composants, que l'on retrouve souvent sur les voitures de rallye, sont intégrés dans l'architecture de suspension du Cayman.

Les étriers Porsche Brembo à quatre pistons, les disques perforés et le pédalier AP Racing contribuent à améliorer les performances de freinage. Les autres caractéristiques comprennent un accélérateur à commande électronique, un système d'échappement inoxydable sur mesure, des jantes Fuchs de 18 pouces et des pneus Michelin Pilot Sport 2.

Sur le plan du design, Fifteen Eleven a abandonné les phares escamotables d'origine pour installer des lampes LED de type projecteur. Le moteur du Cayman étant refroidi par eau, alors que la 914 originale était refroidie par air, l'entreprise a dû adapter le pare-chocs avant et le capot pour faire de la place au radiateur et au refroidisseur d'huile. Le toit relevable est toujours présent, mais Fifteen Eleven rend le panneau transparent pour un habitacle plus lumineux. Les panneaux extérieurs sont en fibre de carbone.

L'intérieur de la 914 remodelée reflète un niveau d'attention similaire, avec du cuir sur mesure ornant l'habitacle et des sièges Recaro pour un meilleur confort. Une cloison redessinée offre plus d'espace pour les jambes. Chaque commande est une création sur mesure, adaptée aux préférences du client en matière de couleur et d'habillage, et est disponible en configuration conduite à gauche ou conduite à droite.

Le carnet de commandes de cette nouvelle Porsche restomod est officiellement ouvert et les prix commencent à partir de 412 000 euros.