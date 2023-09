Dans une industrie automobile en constante évolution, le passage à l'électrique est une étape obligatoire pour tous les acteurs du marché. Alors que les constructeurs s'efforcent de s'adapter à cette évolution, BMW a décidé de ne pas faire comme ses homologues en poursuivant le développement de ses moteurs à combustion.

Malgré la tendance mondiale à l'électrification, la société bavaroise n'a pas voulu fixer de date butoir pour ses moteurs à combustion interne.

Dans des rapports datant du début d'année, il a été confirmé que BMW travaillait sur une nouvelle génération de moteurs à essence et diesel, à quatre, six et huit cylindres. D'après certaines informations, ces moteurs devraient rester en production pendant une bonne partie de la prochaine décennie et équiper principalement la gamme de SUV du constructeur.

Pas de date butoir pour les moteurs à combustion

Alors qu'Audi et Mercedes-Benz ont annoncé un avenir ambitieux pour la transition vers des gammes exclusivement composées de véhicules électriques, BMW suit une voie différente. Dans un entretien accordé à CarExpert, Frank Weber, membre du conseil d'administration pour le développement du groupe BMW, a clairement indiqué que BMW n'annoncerait pas de date butoir pour ses moteurs à combustion.

Weber a également déclaré que BMW envisageait un avenir où les moteurs à combustion coexisteraient avec les offres électriques, offrant aux clients un large éventail de choix entre les groupes motopropulseurs pour les 10 à 15 prochaines années.

"Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la façon dont nous maîtrisons la flexibilité des groupes motopropulseurs dans le cadre de notre stratégie... les gens n'ont pas à choisir un groupe motopropulseur et, par la suite, un véhicule. Ils n'ont qu'à dire : 'Je prends ce que je préfère', et ils obtiennent toujours une Série 5. C'est un véritable avantage pour nous."

Galerie: BMW i5 à la Villa d'Este

13 Photos

Une stratégie différentes des concurrents

La décision de BMW de ne pas fixer de date limite pour les moteurs à combustion contraste avec la tendance dominante de l'industrie.

Mercedes-Benz a déclaré son intention de devenir exclusivement électrique d'ici à 2030, en fonction des conditions du marché. Audi, pour sa part, prévoit d'arrêter progressivement les modèles à moteur à combustion d'ici à 2033, avec une certaine flexibilité en fonction de la demande des clients et des considérations réglementaires.

Malgré une volonté de ne pas arrêter sa production de moteurs à combustion, BMW poursuit tout de même sa stratégie d'électrification. En effet, la marque bavaroise s'est fixé pour objectif de réaliser au moins 50% de ses ventes avec des véhicules électriques d'ici à la fin de la décennie.

Cette double approche vise à répondre aux besoins d'un plus large éventail de consommateurs, en leur permettant de choisir le groupe motopropulseur qui répond le mieux à leurs besoins sans compromettre leurs modèles de véhicules préférés.