La Chine est un marché de plus en plus compétitif, et certaines marques mondiales l'ont découvert à leurs dépens. Les grands noms de l'industrie constatent une demande plus faible.

La situation est particulièrement mauvaise pour Mitsubishi, à tel point que les dirigeants auraient décidé de mettre fin à la production locale dans le pays le plus peuplé du monde. Nikkei Asia rapporte que l'entreprise souhaite retirer son investissement dans la coentreprise locale avec le Guangzhou Automobile Group (GAC).

Des ventes en chute libre

GAC Mitsubishi Motors a été créée en 2012 en tant que coentreprise entre les deux sociétés, mais les ventes ont atteint leur sommet en 2018 avec 140 000 exemplaires vendus. L'année dernière, les livraisons aux clients ont chuté à 38 550 unités, soit environ 60% de moins qu'en 2021. La production dans l'usine de la province de Human a été arrêtée en mars 2023 et Mitsubishi n'a apparemment pas l'intention de reprendre ses activités.

L'usine ne sera pas fermée car Guangzhou Automobile Group est susceptible de l'utiliser pour produire des véhicules électriques. Le constructeur automobile chinois détient une participation de 50% dans la coentreprise, tandis que Mitsubishi Motors en possède 30%. Les 20% restants appartiennent à la société commerciale Mitsubishi Corp. Selon Nikkei Asia, GAC Mitsubishi continuera d'exister en tant que personne morale, mais les deux sociétés Mitsubishi retirent leurs investissements.

Une concentration sur d'autres marchés

Les fonds seront réorientés vers des opérations dans le Sud-Est de l'Asie et en Océanie, ces régions représentent environ un tiers des ventes annuelles. Mitsubishi n'est pas la seule marque japonaise à connaître une tendance à la baisse en Chine. En effet, les constructeurs automobiles du pays du soleil levant détenaient une part de marché de 18,3% en 2022, soit 2,8% de moins que l'année précédente.

Mitsubishi a été très active sur d'autres marchés cette année en lançant de nouveaux produits. Nous parlons principalement du nouveau L200 / Triton, mais il y a aussi le petit crossover Xforce pour l'Asie du Sud, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le constructeur japonais a également rebadgé la Renault Clio en une "nouvelle" Colt en Europe et a introduit une Delica Mini au Japon.