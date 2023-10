La troisième génération de la Suzuki Swift a déjà sept ans. Cela correspond à peu près au cycle de vie moyen d'une génération. Il n'est donc pas surprenant que la petite voiture soit prochainement de retour.

Mais avant cela, le constructeur japonais présente d'abord une étude de design, qui fera ses débuts publics à la fin du mois lors du Japan Mobility Show au Tokyo Big Sight Exhibition Center.

Des similitudes... et des changements

Même si Suzuki qualifie officiellement le véhicule de "concept" sur la photo ci-dessus, nous avons l'impression qu'il est très proche du futur modèle de série. La Swift semble en effet assez familière au premier coup d'œil.

Mais il y a tout de même des changements : tout d'abord, les poignées des portes arrière ne sont plus placées en hauteur à côté du montant C, mais ont été déplacées à leur place habituelle. La nouvelle ligne de caractère marquante s'étend de l'avant à l'arrière. Une inscription "Hybrid" est visible sur l'aile avant et une caméra est placée sur la partie inférieure de chaque rétroviseur latéral.

Galerie: Photos espion : Suzuki Swift

19 Photos

La partie avant ressemble plus à un lifting qu'à un véhicule de la prochaine génération. Elle présente une petite calandre avec un capteur radar placé en haut et une caméra en dessous. Cette nouvelle calandre ne contient plus le logo Suzuki. Elle est désormais placée au-dessus. Le capot moteur, nettement plus court, semble plus arrondi qu'auparavant, tandis que les phares ont été discrètement redessinés. La nouvelle Swift continue d'avoir des phares antibrouillard séparés.

Pour l'arrière, le mystère reste entier

Pour l'instant, le constructeur japonais ne veut pas montrer l'arrière, les photos espion devront donc suffire pour le moment. À en juger par les découpes dans le carénage, la nouvelle édition pourrait recevoir des feux arrière plus larges, qui s'étendraient jusqu'au hayon.

Les unités d'éclairage placées très bas sous la plaque d'immatriculation seront conservées, tout comme les réflecteurs rouges horizontaux sur les côtés du pare-chocs. Alors que le concept qui sera présenté au Japan Mobility Show sera conçu pour une conduite à droite, le prototype que nos photographes ont vu en Europe avait une configuration de conduite à gauche.

Le Japan Mobility Show 2023 débutera le 25 octobre avec la première journée de presse. On ne saura probablement pas encore avec quelles motorisations et à quel prix la nouvelle Swift sera lancée.