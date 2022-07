C'est bientôt l'heure des nouveautés pour la Suzuki Swift, et le prototype de la prochaine génération vient tout juste de se faire surprendre par nos photographes espion.

La nouvelle génération de Swift (la quatrième depuis sa naissance) est connue en interne sous le nom de code "YED" et, selon les premières rumeurs, utilisera une version modifiée de la plateforme Heartect pour se conformer aux dernières normes en matière de sécurité.

Quelques changements esthétiques

Suzuki a plutôt bien dissimulé sa Swift pour sa première sortie, mais on observe cependant quelques détails qui changeront par rapport à la version que nous connaissons actuellement. À l'avant, le capot semble avoir une forme plus "lisse", tandis que les optiques à LED ont l'air plus grandes par rapport à ceux de la Swift que nous connaissons.

Sur le côté, on remarque une chute de pavillon légèrement plus marquée, et les poignées de porte arrière sont désormais placées à un endroit plus conventionnel par rapport au modèle actuel où elles sont placées au niveau des montants du pilier C. La partie arrière devrait totalement évoluer avec des feux plus large et un ensemble plus musclé.

Avec le moteur de la Toyota Yaris ?

En ce qui concerne les motorisations, difficile d'avoir quelconque information à partir de photos espion. Suzuki n'a bien évidemment encore rien annoncé, même si on se doute que le bloc quatre cylindres 1,4 litre doté d'une hybridation légère devrait encore être de la partie.

Plusieurs rumeurs annoncent aussi l'arrivée d'une version hybride simple via une collaboration avec Toyota. La Swift aura-t-elle bientôt le moteur hybride de la Yaris ? Rien n'est encore certain, mais cela n'aurait rien d'étonnant.

La prochaine génération de Swift devrait être présentée en 2023 et la Swift Sport arrivera moins d'un an après le lancement de la version classique.