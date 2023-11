La toute première Netflix Cup aura lieu à la fin du mois et verra s'affronter plusieurs pilotes de Formule 1 et des joueurs du PGA Tour. Les équipes se préparent à s'affronter lors d'une compétition animée à Las Vegas, juste avant le Grand Prix. En marge du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, quatre pilotes vont affronter les golfeurs de Full Swing dans le cadre d'un tournoi de golf unique où une seule équipe peut gagner.

Quelle est la date de diffusion de la Netflix Cup ?

La Netflix Cup sera diffusée en direct le mardi 14 novembre 2023. Le tournoi aura lieu à minuit (dans la nuit de mardi à mercredi), et sera disponible à la demande après l'événement. Aux États-Unis, l'événement aura lieu à 15 heures et les équipes se retrouveront sur le green pour un tournoi sur huit trous.

Comment regarder la Netflix Cup ?

La Netflix Cup sera diffusée en direct sur Netflix et sera disponible sur le service de streaming après l'événement. Tous les abonnés pourront regarder l'événement en direct sans faire d'achats supplémentaires. Netflix est disponible en ligne, ainsi que sur les téléviseurs connectés, les téléphones et tablettes via l'application Netflix.

Quels pilotes de Formule 1 participeront à la Netflix Cup ?

Quatre pilotes de Formule 1 participeront à la Netflix Cup. Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari) seront associés à un golfeur de la PGA pour participer au tournoi.

Instagram - Alexander Albon

Quels sont les golfeurs qui participeront à la Netflix Cup ?

Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa et Justin Thomas seront associés à l'un des pilotes de F1 en lice pour participer à la Netflix Cup.

Quelles sont les équipes de la Netflix Cup ?

Netflix a officiellement annoncé les équipes de la Netflix Cup pour le tournoi de golf de la semaine prochaine. Les quatre équipes seront réparties en deux groupes et s'affronteront lors de la compétition. Lando Norris sera associé au golfeur Rickie Fowler pour affronter Carlos Sainz et son coéquipier Justin Thomas. Alex Albon rejoindra Max Homa pour affronter Pierre Gasly et Collin Morikawa.

Instagram - Lando Norris

Norris avait déjà laissé entendre qui serait son partenaire lors de la conférence de presse du Grand Prix du Brésil : "Je ne sais pas si j'ai le droit ou non. Mais bien sûr, Rickie Fowler. C'est un bon gars. J'ai observé tous les joueurs et Rickie est un peu plus en forme ces derniers temps, comparé à ce qu'il était au début de l'année et ces deux dernières années."

"Je suis très enthousiaste. Ce sera le premier événement en direct pour Netflix, ce qui est très intéressant. C'est un beau parcours et tout. Et oui, je ne sais pas comment l'événement va se dérouler, mais je suis sûr que ça va être bien, amusant".

Où se déroulera la Netflix Cup ?

La Netflix Cup 2023 se déroulera au Wynn Golf Club de Las Vegas, aux États-Unis. Le tournoi aura lieu quelques jours avant le Grand Prix de Las Vegas. Emily Prazer, directrice commerciale du Grand Prix de Las Vegas, a déclaré à la plateforme de streaming que :

"Le succès continu de Drive to Survive a joué un rôle important dans la croissance de la Formule 1 aux États-Unis, ce qui a finalement conduit à l'ajout d'une troisième course américaine. Il est tout à fait normal que nous lancions notre premier week-end de course avec un événement amusant qui pourra être diffusé en streaming par les fans de F1 et du PGA Tour du monde entier."

Quelles sont les règles de la Netflix Cup ?

Les règles complètes de la Netflix Cup n'ont pas encore été annoncées, mais chacune des quatre équipes jouera huit trous et sera notée en matchplay. Netflix n'a pas encore confirmé si chaque joueur jouera ses propres coups ou s'il s'agira d'un match en foursomes. Lors d'une compétition en foursomes, les paires alterneront les coups avec la même balle, au lieu d'un format en fourball où chaque joueur utilisera sa propre balle. La paire ayant le score le plus bas par trou marquera un point, et les deux paires qui remporteront le plus de points s'affronteront lors d'un dernier trou.

Ou regarder la bande-annonce de la Netflix Cup ?

La bande-annonce de la Netflix Cup peut être visionnée ici.