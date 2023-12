L'adage selon lequel la mort et les impôts sont inévitables est toujours d'actualité. Si certains parviennent à frauder le fisc et à s'en sortir, ils n'échappent pas à la Grande Faucheuse. Lorsque cette funeste rencontre se produit, pourquoi ne pas partir en beauté avec un corbillard de luxe ? La société italienne Biemme s'est spécialisée dans la transformation de modèles de luxe en corbillard, et certaines de ces transformations sont tout à fait intéressantes. Et par là, nous voulons dire bizarre.

Mercedes CLS

Baptisée "Aymon", la Mercedes CLS a été transformée en véhicule funéraire. Ironiquement, la CLS elle-même est morte puisque sa production a pris fin en août. Elle conserve les sièges arrière et les portes, tout en ajoutant un énorme compartiment pour cercueil avec une cloison incassable. Biemme indique qu'ils ont également renforcé la structure de la carrosserie avec des moulures extérieures et de l'acier inoxydable. Ils ont installé une porte arrière en verre et ont même conservé la roue de secours.

Mercedes CLS transformée en corbillard par Biemme

Rolls-Royce Ghost

Pour un voyage final encore plus somptueux, il existe également une conversion de la Rolls-Royce Ghost, avec son majestueux moteur V12. Elle est curieusement connue sous le nom de "Ghoster" et conserve la portière à ouverture inversée qui permet d'accéder aux sièges arrière. Elle dispose également d'une vaste serre, tandis que le compartiment du cercueil fait un usage généreux du bois et dispose d'un éclairage LED personnalisable. Biemme installe un système de levage électrique qui peut être commandé à distance.

Rolls-Royce Ghost transformée en corbillard par Biemme

Jaguar et Maserati y passent aussi

La Jaguar XF et la Mercedes Classe E sont d'autres berlines qui ont été transformées en corbillards. Cependant, Biemme a également travaillé sur un crossover, à savoir la Maserati Grecale. Il est surnommé "Kalea" et dispose de quatre embouts d'échappement. Comment ça, pour un corbillard ? Cela dit, on trouve que ses proportions sont un peu étranges par rapport aux berlines.

En ce qui concerne les Maserati, il existe également une conversion pour la Ghibli. Tout comme la CLS, la berline italienne n'est plus de ce monde puisqu'elle ne sera plus commercialisée à partir de 2024. Le dernier véhicule de la flotte de Biemme est une Mercedes Classe V, mais il s'agit d'une conversion de corbillard bien plus courante en Europe.