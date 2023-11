Chevrolet a construit le dernier moteur V8 LT4 suralimenté destiné à la Camaro ZL1 2024 avant que celle-ci ne soit retirée de la production.

Une photo du moteur aux côtés du constructeur Billy Burke et du reste du Performance Build Center à Bowling Green, Kentucky, a été publiée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Elle nous donne un aperçu de l'unité de puissance avant qu'elle ne soit placée dans la sportive de Chevrolet.

Le moteur de 6,2 litres, d'une puissance de 659 ch et d'un couple de 881 Nm dans cette application, a été construit à la mi-novembre, selon une déclaration de Chevrolet fournie à Motor1. On ne sait pas encore si la Camaro ZL1 à laquelle il est destiné a été construite, ou si Chevrolet a l'intention de transformer la vente de la voiture en une sorte d'événement spécial, comme une vente aux enchères. Chevrolet a refusé de donner des détails sur le sort de la dernière ZL1 pour l'instant.

Le LT4 a fait sa première apparition dans la Chevrolet Corvette Z06 de la génération C7 en 2015. Il a fait ses débuts dans la Cadillac CTS-V un an plus tard, avant de faire son apparition dans la Camaro ZL1 à partir de 2017. Alors que le LT4 de la Z06 utilisait un système d'huile à carter sec, les LT4 de la CTS-V et de la ZL1 sont dotés d'un système plus traditionnel à carter humide.

"Le couple est la puissance de traction d'un moteur et l'abondance de puissance du LT4 à chaque tr/min de sa plage de régimes fait accélérer la Corvette Z06 2015 plus rapidement et presque instantanément", affirmait Jordan Lee, ingénieur en chef des moteurs lors de l'intégration de ce moteur dans la Z06. "C'est la définition même de la puissance sur demande."

Avec l'arrêt de la production de la ZL1, il ne reste plus que deux véhicules équipés d'un moteur ZL1 d'usine en production : La Cadillac CT5-V Blackwing et la Cadillac Escalade V. La version de la Blackwing développe 677 ch, tandis que le LT4 de l'Escalade atteint une puissance encore plus impressionnante de 691 ch grâce à un plus gros compresseur.