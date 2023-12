Peu après avoir quitté Jaguar, Ian Callum a fondé une agence indépendante de conception automobile et de produits, baptisée Callum. L'entreprise britannique étend aujourd'hui ses activités avec son premier produit conçu, dessiné et fabriqué entièrement en interne. Le Skye est un véhicule électrique tout-terrain décrit par l'entreprise comme une machine capable de vous emmener n'importe où sans émettre de gaz polluants.

Offrant une disposition distinctive de 2+2 sièges dans un habitacle raffiné et entièrement fermé, le Skye se targue de présenter un design sophistiqué et quelque peu futuriste. Le véhicule électrique est équipé de grandes vitres pour une meilleure visibilité et une atmosphère intérieure plus spacieuse. Même les sections inférieures des portes sont dotées de panneaux en verre.

Galerie: Callum Skye

9 Photos

"Avec ses quatre mètres de long, le Callum Skye a des proportions spectaculaires et une esthétique extérieure concise qui s'appuie sur ses fonctionnalités. Il a été conçu pour dépasser les attentes : masse minimale, une capacité maximale et un plaisir absolu à conduire", explique Ian Callum.

La société promet des capacités tout-terrain exceptionnelles. Peu de détails techniques sont connus pour l'instant, mais le véhicule repose sur un châssis à cadre spatial durable et une suspension axée sur le franchissement et autres défis tout-terrain. Callum est également très discret sur le groupe motopropulseur et tout ce qu'il a à dire pour l'instant, c'est que le buggy utilise un pack de batteries de 42 kilowatts-heures qui permet une autonomie estimée à 270 km. La firme promet une charge "de vide à plein" en moins de dix minutes.

Le poids à vide du Skye est évalué à 1 150 kg et Callum estime que le 0 à 100 km/h se fera en moins de quatre secondes. Aucun autre détail sur les performances n'est actuellement disponible et, à en juger par les informations et les images partagées jusqu'à présent, Callum n'a probablement pas encore commencé les tests sur route. Il n'y a pas non plus d'information sur le prix et la disponibilité. L'entreprise invite seulement les clients intéressés à se manifester sur son site web.