Dacia a dévoilé sa nouvelle identité de marque au début de l'année 2022. Depuis, l'ensemble du réseau de concessionnaires s'est engagé dans une profonde refonte esthétique des différents sites, notamment en Europe. Il ne s'agit pas d'un simple changement de logo, mais d'une véritable modernisation du graphisme et de la signalétique interne et externe.

Le changement est toujours en cours, mais selon l'entreprise, 750 sites sur plus de 1 000 dans 30 pays se sont déjà adaptés aux nouvelles "couleurs" de la marque roumaine.

Les nouveaux concessionnaires

Au rythme d'environ trois concessions par jour, la nouvelle identité de Dacia s'impose également sur l'ensemble du territoire italien. L'élément le plus reconnaissable est la couleur vert kaki, tandis qu'à l'intérieur des showrooms, on retrouve le logo Dacia Link, qui associe le D et le C du nom.

À l'intérieur des concessions, on trouve aussi de nouveaux aménagements éco-responsables et polyvalents qui rappellent, selon la marque, une idée de robustesse et une vocation pour extérieure.

Comme indiqué, le processus de renouvellement n'est pas encore totalement terminé et se poursuivra jusqu'en juin 2024, date à laquelle le nouveau Duster sera lancé.

2024 pour Dacia

Pour rester dans le domaine des nouveautés Dacia, un autre modèle attendu en 2024 est une voiture électrique du segment B. Nous ne savons pas si l'entreprise prépare une sorte d'héritière de la Spring (ou au moins un restylage très important) ou si elle travaille sur un modèle capable d'accompagner la compacte électrique.

Selon certaines rumeurs, la seconde hypothèse est plus probable, avec un modèle qui pourrait être basé sur le Renault Kiger, un crossover de moins de quatre mètres, développé pour le marché indien.

Pour en revenir au Duster, le SUV du segment C sera le produit phare de Dacia en 2024. Changée de fond en comble, la troisième génération de Dacia offrira un style plus audacieux, une plus grande capacité de rangements, plus de technologies intérieures et, pour la première fois, des moteurs entièrement hybrides, qui remplaceront les moteurs diesel originaux de la marque.

Le prix quant à lui, sera dévoilé à l'occasion du salon de Genève, fin février 2024.