Les Porsche 911 "restomods" ne manquent pas aujourd'hui. Il y en a pour tous les goûts, qu'il s'agisse d'une version perfectionnée par Singer, d'une version un peu plus sauvage par Guntherwerks ou d'une version qui prend 11 000 tours par Tuthill. Et puis il y a Everrati, l'entreprise britannique qui a fait un travail très intelligent en convertissant des 911 en voitures entièrement électriques. Sa dernière création, un hommage à la 964 RS de 3,8 litres, est une véritable énigme.

Avant d'expliquer pourquoi, il convient peut-être d'expliquer un peu ce que fait Everrati. L'entreprise arrache le cœur de la 911, le flat-six, et le remplace par deux moteurs électriques derrière l'essieu arrière. Elle charge ensuite la voiture avec des batteries, mais pour maintenir la répartition du poids, elle divise les batteries entre l'avant et l'arrière. Les ingénieurs sont fiers d'avoir pu conserver cette répartition afin de continuer à donner à la Porsche 911 le caractère unique qu'elle possède depuis ses débuts, il y a 60 ans.

De l'avis général, ces véhicules sont agréables à conduire et peu coûteux, ce qui permet de continuer à avoir une voiture qui ressemble à une vieille 911 dans un avenir où le moteur à combustion n'est pas encore mort. Mais c'est sur ce modèle particulier que les choses commencent à se gâter.

Cet éclair jaune s'inspire de la 964 RSR 3,8 litres, l'une des 911 les plus brutes de l'époque, une véritable voiture inspirée du sport automobile avec un large carénage, un grand aileron et 325 ch transmis par une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Il s'agit en quelque sorte d'une voiture de course pour la route. Aujourd'hui encore, ces voitures se vendent très cher : en 2022, l'une d'entre elles s'est vendue pour 1,2 million de dollars.

La version d'Everrati est probablement mieux construite que l'originale. Elle est également plus respectueuse de l'environnement. Elle atteint même les 100 km/h en 3,7 secondes, soit environ une seconde de moins que l'original.

Le problème avec une voiture comme la RSR aujourd'hui, c'est qu'il importe peu de savoir si elle est bien construite, si elle est bonne pour l'environnement ou si elle est rapide. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, un retour à une époque où les voitures étaient synonymes d'engagement mécanique profond. C'est ce qui ressort de la conduite de la nouvelle 911 S/T, et de la façon dont chaque petit détail de l'expérience mécanique est en rapport avec le conducteur.

Il y a 30 ans, la RSR était une expérience tout aussi brute, une voiture qui exigeait une attention de tous les instants et dont le moteur s'adressait à tous les sens. Si l'on supprime le moteur et qu'on le remplace par des batteries et des moteurs, la 911 S/T serait sans doute toujours aussi agréable à conduire, mais elle ne serait plus la 911 S/T. Il s'agirait d'une voiture de sport électrique amusante.

Ici, nous avons un kit de carrosserie sur une ancienne 911 dont le moteur a été arraché, tout comme la boîte de vitesses. L'énergie qui émanait du groupe motopropulseur est morte, et vous vous retrouvez avec une voiture qui a l'air de la 911 la plus cool du quartier et qui peut même être amusante à conduire, mais à laquelle il manque l'un des éléments les plus importants de l'original.

L'électrique offre une seconde vie à certains véhicules

Cela ne veut pas dire que les conversions EV sont une mauvaise chose. Au contraire, pour certaines voitures, elles ont tout leur sens. Certaines voitures d'il y a plusieurs décennies seraient mieux propulsées à l'électricité et certaines petites voitures de sport pourraient exploiter un groupe motopropulseur électrique de manière intéressante. Les conversions en VE ont également permis de sauver des voitures plus anciennes dont le moteur avait explosé et de leur donner une seconde chance.

Si la base de cette voiture a permis à une 964 hors d'usage de revivre, elle a aussi récupéré la carrosserie d'une véritable légende, une voiture célèbre pour son caractère brut et sans compromis. Sauf qu'elle a perdu le composant qui lui donne non seulement une partie de son nom, mais aussi une grande partie de son caractère. On a tendance à critiquer les propriétaires qui apposent sur leurs voitures des insignes qu'elles ne méritent pas, une 528i sur laquelle il est écrit M5 à l'arrière et cette 964 Carrera RS sans moteur en fait assurément partie.

Toutefois, si vous achetez une 911 transformée en EV avec un kit de carrosserie RSR, préparez-vous à devoir donner beaucoup d'explications et à ne pas avoir l'air cool lorsque vous le ferez.

Galerie: Porsche 911 Strosek Mega Speedster de 1994 à vendre