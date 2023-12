Même si les véhicules électriques semblent aujourd'hui être la solution finale vers laquelle se tourne la quasi-totalité du transport routier, une fenêtre reste ouverte pour l'alternative que représentent les carburants dits durables tels que l'essence synthétique et le biodiesel.

Les carburants à faible teneur en carbone dérivés non pas du pétrole, mais de matières premières naturelles telles que l'hydrogène et les légumes pourraient en effet représenter une solution, même transitoire, pour réduire les émissions tout en préservant les moteurs à combustion interne et en résolvant le problème de l'autonomie sur de longues distances, qui reste l'un des points faibles de la voiture électrique.

Biodiesel contre batterie

La recherche sur les véhicules électriques progresse chaque jour à grands pas, mais pour l'instant, pouvoir assurer à une voiture, ou pire encore à un poids lourd, une autonomie suffisante sur de longues distances implique l'installation de batteries volumineuses, lourdes et coûteuses, avec une chaîne d'approvisionnement qui n'est certainement pas propre à 100%, étant donné que les activités d'extraction des métaux sont encore parmi les plus polluantes et les moins durables, y compris d'un point de vue éthique.

Par conséquent, les biocarburants ne sont, tout compte fait, pas aussi désavantagés qu'ils ne le paraissent par rapport à l'électricité pure : s'il est vrai que leur combustion produit toujours des gaz d'échappement, la chaîne d'approvisionnement en biocarburants d'origine végétale peut être plus vertueuse que celle du pétrole et des batteries elles-mêmes, ou mieux équilibrée.

Une diffusion croissante

Récemment, de nombreuses compagnies pétrolières qui se sont transformées en entreprises énergétiques ont commencé à investir non seulement dans l'hydrogène, mais aussi dans les biocarburants, et certaines d'entre elles, dont le géant ENI avec sa HVOlution, étendent la distribution de biodiesel sur les routes d'Europe.

DKW Mobility, par exemple, a récemment annoncé que le biodiesel HVO, mélangé au diesel traditionnel dans différents pourcentages jusqu'à une pureté de 100 %, était disponible dans environ 650 stations en Europe, dont une soixantaine en Italie, pour tous les véhicules, des voitures aux camionnettes en passant par les camions, pour lesquels le fabricant a certifié la compatibilité.

L'été dernier, le gouvernement italien a également approuvé l'assimilation du biodiesel HVO au gazole à des fins fiscales, ce qui permet de rembourser les droits d'accises de la même manière et de favoriser sa diffusion.

Les avantages

L'acronyme HVO, qui signifie "huile végétale hydrogénée", désigne un produit fabriqué à partir d'huile de palme ou de colza, mais aussi d'huiles de cuisson usagées et récupérées, ce qui le classe d'emblée parmi les produits renouvelables. Son bilan en dioxyde de carbone est calculé selon le même critère que pour le biométhane, c'est-à-dire en tenant compte du fait que la matière première de base, les plantes, a absorbé une certaine quantité de CO2 au cours de sa vie et que, par rapport aux combustibles fossiles, elle part donc avec une charge de gaz à effet de serre négative.

Selon ce principe, un parc de véhicules fonctionnant au biodiesel peut réduire ses émissions de CO2 de 90 % dans le cas du HVO100, par rapport à un parc de véhicules fonctionnant au diesel conventionnel.

En outre, selon les fabricants, d'autres polluants issus de la combustion, notamment les oxydes d'azote, sont également beaucoup plus faibles que ceux émis par la combustion de dérivés du pétrole.