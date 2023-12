Il est bien connu que le président Biden est un passionné de voitures. Si sa Corvette C2 1967 décapotable en est la preuve, il est connu pour tenir les services secrets en haleine en faisant de temps en temps des tests sur leur piste d'essai sécurisée. Conan O'Brien est du même avis : il s'accroche toujours à sa Ford Taurus SHO de 1992 après des décennies.

Lors d'un récent épisode du podcast de l'animateur de télévision à la retraite, Conan O'Brien Needs a Friend, la conversation a porté sur les voitures, et Biden avait quelques exploits automobiles à évoquer dont nous n'avions pas encore entendu parler.

Il s'avère que le 46e président des États-Unis est un adepte du launch control. Il semble qu'il n'ait jamais pris place dans une voiture équipée de cette fonction jusqu'à une date relativement récente, lorsqu'il a conduit une Porsche non spécifiée. Les circonstances du déplacement du commandant en chef ne sont pas claires, mais il a déclaré à O'Brien :

"Vous savez, les nouvelles voitures ? Elles ont un interrupteur de démarrage. J'ai fait monter une Porsche à 275 km à l'heure", avant d'expliquer le fonctionnement de cette fonction. "C'est incroyable".

Le président Biden n'a pas fourni d'autres détails que cette brève déclaration, mais il est probable que le passage dans la voiture de sport de Stuttgart ait eu lieu avant qu'il ne soit président. Les Porsche sont équipées d'un système de contrôle de lancement (launch control) depuis un certain temps, et chaque fois que l'homme le plus puissant de la planète conduit une voiture, nous avons tendance à en entendre parler et à voir des vidéos.

M. Biden a conduit plusieurs nouveaux véhicules électriques devant la presse, notamment le Hummer EV, le F-150 Lightning et la Cadillac Lyriq. Il a également été filmé en train de conduire une Corvette Z06 au salon de l'automobile de Détroit l'année dernière. Tout cela s'est passé en dehors des routes publiques, bien entendu. À notre connaissance, la dernière fois qu'il a conduit sa C2, c'était dans le centre d'essais des services secrets, mentionné plus haut.

Bien que nous ne sachions pas avec quelle Porsche il pu monter jusqu'à la 275, presque tous les véhicules proposés par la société, du moins les voitures de sport, sont capables d'atteindre ces vitesses. La nouvelle 911 S/T, par exemple, passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 275 km à l'heure.