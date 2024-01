Certaines des voitures les plus importantes du marché mondial ont toujours été produites en Orient. Au fil du temps, plusieurs constructeurs ont choisi d'investir dans cette partie du monde, en ouvrant de véritables usines à la pointe de la technologie, comme AutoAlliance Thailand (AAT) de Ford et Mazda, située dans la province thaïlandaise de Rayong et inaugurée en 1995.

Aujourd'hui, AAT est l'une des usines automobiles les plus importantes d'Asie et sa production se concentre principalement sur les véhicules les plus populaires des deux constructeurs en Orient, tels que les pick-ups Ranger et BT-50, mais aussi les véhicules plus compacts Mazda2, Mazda3, CX-3 et CX-30.

La collaboration entre les deux constructeurs automobiles a permis d'exploiter des synergies, transformant l'usine en une véritable lieu durable et à la pointe de la technologie. Voyons pourquoi et comment.

Importance stratégique

Le marché asiatique est devenu de plus en plus important pour tous les constructeurs automobiles mondiaux au cours des 20 dernières années. Pour comprendre l'importance stratégique de cette région du monde, il suffit de regarder de près les nouveaux modèles dévoilés par les nombreux constructeurs au cours de l'année écoulée, dont certains ont été spécifiquement conçus pour être compétitifs dans cette partie du monde.

L'usine Ford et Mazda de Rayong, Thaïlande

Pour faire face à la demande sans cesse croissante de véhicules dans les pays asiatiques, de nombreux constructeurs ont, au fil du temps, ouvert des sites de production dans ces pays, donnant lieu à ce que l'on appelle l'"offshoring", c'est-à-dire la tendance à délocaliser la production à l'endroit où la demande est la plus forte.

À cet égard, l'usine de Rayong d'AAT est devenue de plus en plus importante pour Ford et Mazda au fil du temps, en particulier pour la production des deux pick-ups Ranger et BT-50, mais pas seulement.

En effet, l'usine, considéré comme l'un des plus avancés de tout l'Orient, a également donné naissance, au fil du temps, à des modèles moins tout-terrain et plus petits, tels que la Mazda2 et la Mazda3, mais aussi à la Ford Fiesta, qui connaît un grand succès, et à la Ford Focus.

L'usine Ford et Mazda de Rayong, Thaïlande

Pick-ups durables

Depuis son ouverture en 1995, l'usine AAT, qui compte aujourd'hui plusieurs installations voisines mais distinctes, n'a cessé d'évoluer à mesure que les technologies et les besoins du marché changeaient. De nombreuses subventions ont été accordées pour moderniser les installations, comme les 900 millions de dollars mis sur la table par Ford en 2019 pour mettre en place une robotique avancée et s'adapter aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Mais ce n'est pas tout. En fait, les investissements substantiels réalisés dans les installations au fil du temps ont également attiré de nouvelles entreprises extérieures qui ont investi dans l'usine, renforçant ainsi la position d'AAT comme l'un des sites automobiles les plus avancés et les plus compétitifs de tout l'Orient.

L'usine Ford et Mazda de Rayong, Thaïlande

C'est ce qui s'est passé en 2023, lorsque WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP) a signé un accord avec l'entreprise pour installer des panneaux photovoltaïques flottants sur le miroir d'eau situé sur le site (à gauche sur la photo ci-dessus).

Le projet devrait être pleinement opérationnel d'ici septembre 2024, grâce à 60 000 mètres carrés de panneaux solaires qui devraient pouvoir générer une capacité énergétique d'environ 8 mW, qui s'ajouteront aux 5 mW déjà générés par les 45 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment principal.

La fiche technique d'AutoAlliance Thailand Rayong