L'impact environnemental d'une voiture n'est pas seulement évalué par ses émissions pendant la conduite. Ce qui compte également, c'est l'ensemble de la production du véhicule et les matériaux utilisés pour fabriquer ses principaux composants.

Un point important est certainement l'habitacle, qui est de plus en plus soigné par les constructeurs, non seulement en termes de design, mais aussi en termes de durabilité de la sellerie. Jusqu'à il y a quelques années, cet aspect était surtout l'apanage des prototypes, mais aujourd'hui il est également présent dans les modèles plus récents. Voici donc quelques-uns des intérieurs les plus "verts".

De l'impression 3D aux déchets

Commençons par le plastique, qui reste souvent indispensable aux marques. L'impression 3D adoptée par Cupra utilise des polymères recyclés provenant de processus d'impression antérieurs. Il en résulte non seulement des formes uniques, mais aussi des matériaux respectueux de l'environnement.

Intérieurs Cupra imprimés en 3D

L'impression est également utilisée pour les tissus des sièges, ce qui permet de réduire les déchets de matériaux et de créer des textures distinctives. Les nouveaux matériaux adoptés vont dans le sens de la durabilité, remplaçant le cuir naturel par des microfibres composées principalement de polyester recyclé.

Et puis, il y a l'exemple de Callum, une agence de design et d'ingénierie qui a redessiné l'intérieur d'une ancienne Porsche 911 en utilisant des déchets alimentaires. Ces matériaux, lorsqu'ils sont correctement combinés avec d'autres éléments, peuvent offrir les mêmes qualités de résistance et de ductilité qu'un revêtement conventionnel.

Par exemple, des coquilles d'œuf et d'autres déchets tels que du riz périmé, des lentilles et des grains de café ont été utilisés dans l'intérieur de la 911, remplaçant les plastiques traditionnels du tableau de bord par des solutions innovantes.

Les matériaux fabriqués à partir de coquilles d'œuf

Des éléments inhabituels, tels que des carottes violettes, sont utilisés pour donner de la couleur aux sièges et à d'autres parties de l'habitacle, tandis que des feuilles d'arbre recyclées créent des surfaces sombres qui peuvent remplacer les inserts en bois.

Les Volvo, quant à elles, utilisent un matériau appelé Nordic pour leurs intérieurs en cuir, fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, de matériaux provenant de forêts durables en Suède et en Finlande, et de bouchons de liège issus de l'industrie vinicole.

Bouteilles et bouchons de liège

La Mazda MX-30 propose une gamme de matériaux innovants et durables, allant du cuir végétalien aux fibres fabriquées à partir de bouteilles PET recyclées, en passant par le liège, un matériau respirant.

Comparé au caoutchouc, le liège est une option plus durable, car ce type d'arbre a une écorce qui se régénère (ce qui signifie qu'une fois dépouillé de son enveloppe extérieure, il reproduit entièrement sa couche protectrice sans subir d'effets secondaires négatifs).

Le tissu nordique du Volvo C40 Recharge

Enfin, le Skoda Enyaq, le premier modèle entièrement électrique de la firme, utilise une sellerie fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. Fortement engagée dans le développement durable, la finition Design Selection Lodge utilise pas moins de 318 bouteilles de polyester pour des éléments intérieurs tels que les tapis de sol, les panneaux latéraux du coffre et les revêtements des sièges et du tableau de bord.

Volkswagen ID. Buzz, l'habitacle Skoda Enyaq, l'intérieur en plastique recyclé

Enfin, pour rester dans le groupe Volkswagen, citons les intérieurs des ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 et ID. Buzz. Toutes les voitures électriques de Wolfsburg utilisent le tissu Seaqual, composé à 10 % de déchets marins et à 90 % de filets de pêche recyclés.

L'ID. Buzz est l'un des modèles les plus "verts" de toute la gamme, puisque 63 bouteilles de 500 ml recyclées sont utilisées pour le revêtement de chaque habitacle. De plus, le plafond est fabriqué en polyester recyclé, tandis que le plastique recyclé est également utilisé pour certains éléments du soubassement.