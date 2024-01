Le verglas est un ennemi fourbe pour les piétons ainsi que pour les automobilistes... même pour les meilleurs. Une fine couche peut transformer les rues de la ville en patinoires que même un camion de pompiers de 25 400 kilos ne peut pas facilement franchir.

Deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment où un engin pompe du Rock Community Fire Protection District a perdu le contrôle dans une rue résidentielle tranquille du Missouri alors qu'il intervenait sur un accident de voiture. Les deux vidéos montrent le camion en train de faire un 360 degrés sur la glace avant de terminer sa course dans une cour avant et de presque percuter une maison.

L'imposant camion de pompiers a évité la résidence, mais est entré en collision avec une Chevrolet Cruze garée en bas de la colline, la même voiture que celle impliquée dans l'accident initial. Le camion a heurté la Chevrolet si violemment qu'il l'a projetée dans l'herbe, tandis que le véhicule d'urgence s'arrêtait contre une autre maison.

Le Rock Community Fire Protection District a publié un communiqué sur Facebook indiquant que personne n'avait été grièvement blessé lors de l'incident. Les deux véhicules ont été endommagés, mais la maison n'a subi aucun dommage structurel.

L'incident s'est produit vers 7 heures du matin, alors qu'une énorme tempête de glace traversait le centre du pays. Le Missouri et l'Arkansas, deux États mal préparés aux conditions météorologiques hivernales extrêmes, ont placé de nombreux comtés sous alerte de tempête de verglas et avis de conditions météorologiques hivernales. Le Rock Community Fire Protection District a encouragé les gens à partager la vidéo afin de souligner les risques liés aux routes verglacées et aux conditions météorologiques défavorables.