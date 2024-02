Ce coupé BMW Série 3 de la génération E30 a été abandonné par son ancien propriétaire dans le garage d'une maison de Pennsylvanie. Elle est restée intacte pendant 14 ans, alors que la maison commençait à s'effondrer sur la belle Allemande, entraînant une accumulation de débris sur la carrosserie et une infiltration à l'intérieur du véhicule. Heureusement, la voiture a été sauvée de la destruction grâce aux gens de WD Detailing, qui l'ont récupérée et l'ont retouchée à la perfection.

Avant que WD Detailing ne puisse ramener cette E30 à sa base et commencer le nettoyage, l'équipe a dû extraire la voiture. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire compte tenu du temps qu'elle a passé à l'arrêt. Après avoir dégagé la porte du garage, l'équipe décide de tirer la voiture à l'aide d'une corde attachée à l'un des bras de commande arrière. Mais le bras est tellement rouillé qu'il se rompt, mettant la roue arrière gauche dans le mauvais sens.

Il s'ensuit quelques heures pénibles d'extraction lente et prudente pour mettre la BMW dans la remorque de WD Detailing. Mais une fois qu'elle est de retour à l'entrepôt, le nettoyage peut enfin commencer. Et il y a beaucoup de nettoyage à faire. La peinture est en mauvais état et a perdu une bonne partie de son vernis. Une grande partie de l'isolation du plafond de la maison repose sur le capot, et l'intérieur est recouvert d'urine et d'excréments de rats.

Un bon entretien permet de résoudre la plupart des problèmes esthétiques de cette E30. Les produits de nettoyage et l'eau à haute pression éliminent la poussière et les moisissures de l'extérieur, tandis que le dégraissant et le frottage permettent de redonner aux moquettes un aspect sain. Ce sont les coussins des sièges qui changent le plus radicalement, passant d'une couleur jaunâtre à un beige clair proche de celui de l'usine. C'est très satisfaisant à regarder.

Malheureusement, le destin de cette E30 était déjà scellé bien avant qu'elle ne reçoive cet entretien de classe mondiale. Selon les responsables de WD Detailing, la voiture va être démontée au lieu d'être remise en état et remise sur la route. Si nous sommes tristes de voir une voiture classique mordre la poussière, nous sommes heureux que ses pièces puissent permettre à d'autres de continuer à rouler.