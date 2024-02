Le van que vous voyez ici ressemble peut-être à une Honda Odyssey 2001 en mauvais état, mais il va vous surprendre. Sous les panneaux se trouvent le châssis, l'intérieur et le groupe motopropulseur d'une Tesla Model S Plaid. Délicieusement baptisée "Plaidessey", elle a été construite par les membres de la chaîne YouTube BoostedBoiz, et elle est capable de battre à peu près n'importe quoi dans une course ovale d'un tour.

Les constructeurs de la Plaidessey voulaient voir comment leur van pourrait se mesurer à des véhicules de sport et ils l'ont donc amené à la Freedom Factory, un circuit ovale bien connu pour les YouTube qui en sont les propriétaires. Malgré sa carrosserie discrète, la Honda équipée du moteur Tesla est capable d'écraser une Tesla Model S et ce qui semble être une Audi hautement modifiée dans un face-à-face "spectator drag", où deux voitures s'alignent sur l'ovale et courent l'une contre l'autre pendant un tour.

Même avec trois moteurs et 1020 chevaux, la Plaidessey n'est pas invincible. Les gens de BoostedBoiz rencontrent leur égal lorsque le propriétaire de la Freedom Factory, le légendaire Cleetus McFarland, s'arrête au volant de sa Porsche 911 Turbo S de la génération 991. La voiture a été modifiée et a reçu plus de puissance, ce qui laisse supposer qu'elle développe bien plus que les 580 chevaux qu'elle avait à sa sortie d'usine.

McFarland et la Plaidessey font deux fois le tour de l'ovale, et c'est la Porsche qui l'emporte à chaque fois. Mais le van électrique signé Honda se défend bien et passe à une longueur de voiture de la victoire lors de la deuxième manche. Nous soupçonnons que le fait que McFarland soit expérimenté sur la piste et que la carrosserie de la camionnette frotte n'est pas étranger à ce résultat.

Espérons que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons la Plaidessey sur les circuits de course. Avec quelques modifications mineures, nous pensons qu'il pourrait être encore plus performant.