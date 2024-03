Il y a quelques années, l'équipe suédoise de sport automobile Cyan Racing s'est lancée dans les voitures homologuées pour la route, en commençant par un restomod basé sur la Volvo P1800. Leur deuxième modèle revisite l'élégant coupé des années 1960, mais avec une personnalité distincte, en le transformant en grand tourisme. Le processus commence avec une P1800 d'origine, et la construction prend entre 12 et 15 mois.

Cyan Racing a déjà livré ce joyau vert avec un intérieur crème à l'un de ses clients aux États-Unis. Cette nouvelle version de la P1800 se distingue de la version initiale de 2020 par une suspension plus souple et entièrement réglable afin d'assurer un meilleur confort lors des longs trajets. À cette fin, l'intérieur a été doté de matériaux insonorisants supplémentaires et d'un arceau de sécurité en titane sur mesure. La P1800 reste une voiture légère, pesant moins de 1 000 kilogrammes.

Volvo P1800 Cyan GT

Au cœur de la P1800 GT se trouve le même moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres. Il développe jusqu'à 414 ch dans sa version la plus puissante, mais il existe des versions moins puissantes, à partir de 345 ch. Ce quatre cylindres est dérivé de la voiture de course Volvo S60 TC1. La puissance est transmise à l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses Holinger à cinq rapports, conçue sur mesure pour cette nouvelle application. On nous dit que le moteur a été modifié pour privilégier la maniabilité plutôt que la puissance maximale.

Cette superbe carrosserie est fabriquée en fibre de carbone et Cyan Racing assemble les voitures dans son usine de Göteborg, en Suède. Les prix n'ont pas été communiqués, mais la P1800 classique peut coûter jusqu'à 650 000 euros, alors la GT ne sera certainement pas non meilleur marché. La production sera limitée et une deuxième voiture a déjà été livrée aux États-Unis.