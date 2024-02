Zagato propose une nouvelle voiture très attrayante : l'AGTZ Twin Tail. Celle-ci rend hommage à l'Alpine A220 qui a couru au Mans à la fin des années 60 (deux éditions en 1968 et 1969). Ce bolide honore non seulement l'A220 mais est également basé sur l'Alpine A110 à moteur central. Seulement, il ne s'agit pas d'un simple véhicule esthétique et très cher.

Comme l'Alfa Romeo TZ1, l'Iso Rivolta GTZ et d'autres modèles de Zagato avant elle, l'AGTZ a une partie arrière bien dessinée. Mais ici, l'arrière est en fait amovible. Le "Twin Tail" vous donne le choix entre un arrière long pour un meilleur aérodynamisme ou un arrière court et trapu pour plus de "praticité". En tout cas, les deux versions de la voiture de sport sont superbes.

Zagato ne dit pas ce qui équipe la Twin Tail, mais il est probable qu'elle conserve le moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre de l'A110 d'origine, qui développe 249 chevaux en sortie d'usine. Dans cette dernière, le moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports et à une traction arrière, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 4,5 secondes environ. Zagato ne précise pas non plus le poids ajouté par la carrosserie supplémentaire, mais l'A110 de base pèse à peine 1100 kg. La supercar ne doit donc pas être beaucoup plus lourde.

Si vous êtes l'un des 19 heureux acquéreurs de cette magnifique Alpine sur mesure, vous pourrez choisir n'importe quelle combinaison de couleurs de livrée ou d'intérieur. Zagato présente les deux premières voitures en bleu et blanc, ainsi qu'une troisième voiture dans une superbe livrée Hommage "tricolore" en bleu, blanc et rouge.

Les prix commencent à 650 000 euros et près de la moitié d'entre eux ont déjà été vendus. La Zagato AGTZ Twin Tail sera présentée en première mondiale au Concorso d'Eleganza Villa d'Este en mai.