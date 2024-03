Ferrari n'a construit que 399 exemplaires de l'Enzo. La probabilité de voir la supercar sur la route est donc relativement faible. Que l'on puisse la voir relativement endommagée sur une sortie d'autoroute allemande relève alors de l'"impossible". C'est pourtant ce qui s'est passé cette semaine.

Une Enzo rouge a eu un accident mardi sur l'autoroute A99 près de Munich. Elle a perdu son nez et son pneu avant gauche.

"Pour des raisons inconnues, une Ferrari a dérapé et a percuté la glissière de sécurité centrale. Le véhicule s'est ensuite immobilisé sur la voie de circulation en direction de Lindau. Une autre voiture a été endommagée par des pièces de véhicule qui se sont envolées", écrivent les pompiers de Munich.

Trois personnes ont été blessées dans le crash, une personne a dû être transportée dans une clinique de Munich. Les forces d'intervention des pompiers ont sécurisé le lieu de l'accident et nettoyé les fuites de carburant. Les débris de l'épave étaient éparpillés sur environ 200 mètres et ont dû être enlevés.

Des photos montrent le véhicule fortement endommagé. Les pompiers parlent de dégâts matériels très importants sur les deux véhicules. La police aurait ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident.

Dans un fil du forum Ferrari Chat, on spécule sur le fait que l'Enzo est réparable, mais que sa remise en état est liée à des coûts élevés. On ne peut s'empêcher de penser : "Oh mon Dieu".

Hagerty rapporte qu'une Enzo dans un état moyen vaut actuellement environ 3,55 millions de dollars américains, soit environ 3,25 millions d'euros. Fernando Alonso a vendu son exemplaire en 2023 pour 5,4 millions d'euros. Même dans l'état de la voiture présentée ici, un prix à sept chiffres devrait encore être atteint.

L'Enzo est apparue en 2002 comme l'héritière spirituelle des supercars précédentes, comme la F40 et la F50. À cette époque, le Cavallino Rampante dominait la Formule 1, remportant le championnat du monde des constructeurs sans interruption de 1999 à 2004. L'Enzo s'inspirait de ces succès en F1, arborait un nez inspiré des bolides de course et utilisait du carbone pour le châssis et les pièces de carrosserie.

Une vitre transparente à l'arrière montre le V12 de 6,0 litres. Le moteur développe 660 ch à 7.800 tr/min et 657 Nm de couple. La seule boîte de vitesses disponible est une boîte robotisée à 6 rapports qui change de vitesse en 150 millisecondes.

À voir sur Motorsport.tv