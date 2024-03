Ces dernières années, une nouvelle façon d'utiliser les voitures de manière très flexible est apparue sur le marché de la location. Il s'agit des différentes propositions d'abonnement que diverses entreprises du monde automobile ont lancées.

Loueurs à long terme, loueurs à court terme, plateformes technologiques, voire constructeurs, certains d'entre eux en font leur premier mode d'offre, comme Lynk & Co. C'est justement l'analyse des tarifs proposés par le constructeur suédois qui peut aider à répondre au titre de notre article : l'abonnement automobile en vaut-il la peine ?

Pas seulement des coûts

Pour Lynk & Co, le coût mensuel, tout compris, est de 600 euros (avec un abonnement unique de 200 euros), avec la possibilité de suspendre l'abonnement tous les mois. La location à long terme, quant à elle, commence à 513 euros par mois, mais avec un engagement de pas moins de cinq ans, et un acompte de 4 000 euros. Des engagements dans le temps qui, s'ils sont réduits, atteignent des tarifs de 800 euros par mois.

Lynk & Co. 01

Si l'on regarde Lynk & Co, la réponse est oui, absolument oui. Cependant, comme toujours, il y a un mais. Le grand avantage de ces formules, que quelqu'un avait également commencé à proposer pour les voitures d'occasion, avec un tarif attractif qui baisse au fur et à mesure que l'on garde la voiture, est bien sûr la possibilité d'interrompre l'abonnement quand on le souhaite.

Si vous avez besoin de la voiture en permanence et, surtout, si vous parcourez beaucoup de kilomètres, la location à moyen ou long terme, voire l'achat, peut s'avérer plus pratique. Nous disons cela parce que oui, il y a des kilomètres inclus dans les abonnements. Pour Lynk & Co par exemple, 1250 kilomètres par mois sont inclus. Les kilomètres supplémentaires parcourus, comme pour les locations, sont payants.

Mais en plus de la flexibilité du temps (et des kilomètres), les sociétés d'abonnement font des propositions variées et parfois même imaginatives. Comme celle, peut-être la plus connue, de Drivalia Car Cloud, qui permet d'utiliser cet abonnement presque comme une location à court terme, en disposant de magasins Mobility dans les aéroports. De plus, pour chaque contrat (qui coûte 119 ou 249 euros à la souscription, qui se fait sur Amazon...) un bon est offert pour l'utilisation de l'autopartage avec E+Share Drivalia avec 24 heures de conduite par mois pendant un trimestre.

L'abonnement, comme toutes les nouvelles formes de location et de mobilité, a décidemment complexifié le choix du mode de mobilité.