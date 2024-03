Nous connaissons tous l'abréviation SUV pour "Sports Utility Vehicle". Les constructeurs aiment se démarquer de la masse avec de nouvelles abréviations comme SAV. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un "Kool Utility Vehicle" ? C'est exactement ce que représente la KUV100 de Mahindra. Il s'agit d'une petite voiture construite de 2016 à 2023 et encore vendue en Italie.

La KUV100 est un véhicule du constructeur indien Mahindra et fait partie des mini Sport-Utility-Vehicles très répandus en Inde. Des petites voitures compactes, un peu hautes, avec une suspension souple et une grande garde au sol comme la Renault Kwid, par exemple. Il s'agissait de la deuxième voiture particulière de Mahindra après la plus grande XUV500. Comme cette dernière, elle possède une carrosserie autoporteuse. Auparavant, la marque n'avait construit que des véhicules tout-terrain comme la Scorpio, des véhicules utilitaires, et avait assemblé des kits de pièces.

Deux moteurs étaient disponibles pour la KUV100. Ils ont été développés en collaboration avec le constructeur automobile sud-coréen SsangYong, qui appartient aujourd'hui à Mahindra : Un moteur essence trois cylindres de 1,2 litre, d'une puissance maximale de 61 kW (83 ch) à 5500 tr/min, capable de délivrer un couple maximal de 115 Nm entre 3500 et 3600 tr/min. Il dispose d'un système start-stop et d'une commande variable des soupapes. La consommation du véhicule selon la norme indienne ARAI avec ce moteur est indiquée par le constructeur comme étant de 5,5 litres.

Jusqu'en 2020, il existait également un trois cylindres turbodiesel de 1,2 litre à rampe commune, qui offrait une puissance maximale de 57 kW (77 ch) à 3750 tr/min et un couple maximal de 190 Nm entre 1750 et 2250 tr/min.

On dirait un sélecteur automatique, mais c'est une boîte manuelle ...

Le moteur pouvait fonctionner en deux modes : Power et Eco. En mode Eco, le moteur avait un peu moins de puissance et le limiteur de vitesse intervenait plus tôt. Selon le constructeur, il devait atteindre une valeur de 3,95 litres en mode Eco selon l'ARAI.

Tous les groupes sont montés transversalement et entraînent les roues avant via une boîte à cinq vitesses. Celles-ci sont suspendues individuellement à des bras transversaux et à des jambes de force MacPherson, tandis que les roues arrière sont montées sur un essieu à bras composite avec ressorts hélicoïdaux. La direction à crémaillère fonctionne avec une assistance électrique, le système de freinage dispose d'un système antiblocage avec des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière. Le véhicule roule sur des pneus de taille 185/65 R14.

Les services de police et d'ordre locaux utilisent le KUV100 en Italie.

Lors du salon Auto Expo de février 2018, Mahindra a présenté une version électrique de son véhicule, l'eKUV100. Elle a été vendue en Inde à partir de fin 2018 ou début 2019. L'eKUV100 est propulsée par un moteur électrique de 30 kW (41 ch). Le constructeur annonce une autonomie de 140 km.

Comme mentionné au début, Mahindra a arrêté la production du KUV100 en 2023, mais il semble que des véhicules soient encore disponibles en Italie.

Mahindra y poursuit les actions de promotion du modèle KUV100 NXT déjà annoncées en février. La liste de prix pour le moteur essence KUV100 K6+ commence à 15 145 euros. Il existe également un financement sur 84 mois avec un acompte de 4 000 euros et des mensualités de 179 euros.