La Kia EV9 est la voiture préférée des femmes journalistes travaillant dans l'industrie automobile pour 2024. En effet, le nouveau grand SUV coréen 100 % électrique a remporté le prix Women's World Car of the Year 2024 (soit voiture de l'année 2024, par les femmes), qui est décerné chaque année autour du 8 mars, à l'occasion de la Journée de la femme.

Pour cette édition, 75 femmes professionnelles de 52 pays du monde entier ont voté.

Marta Garcia, présidente exécutive de WWCOTY, a déclaré : "L'élection de cette année a été particulièrement difficile en raison de l'excellent niveau de tous les candidats. La Kia EV9 l'a emporté sur ses concurrentes parce que c'est un véhicule qui répond aux besoins des consommateurs du monde entier".

Pourquoi la Kia EV9 est-elle élue la voiture de l'année par les femmes ?

Nous avons vu et testé le Kia EV9 en direct à plusieurs reprises ces derniers mois. Le SUV sept places a été choisi par les jurés pour sa capacité à accueillir confortablement tous les passagers, pour son aérodynamisme très raffiné malgré sa grande taille, et pour être équipé du système de charge bidirectionnelle, très utile pour alimenter des objets électriques externes.

Le crossover électrique coréen, qui a également remporté le prix du meilleur SUV, s'est retrouvé en finale aux côtés des ténors des autres catégories, à savoir le Volvo EX30 (meilleure voiture familiale), la BMW Série 5 (meilleure grande voiture), l'Aston Martin DB12 (meilleure voiture exclusive, de luxe) et le Volkswagen Amarok (meilleur 4x4).

Ylle Rajasaar, représentant l'Estonie, a déclaré : "Une voiture électrique exceptionnellement noble, spacieuse, polyvalente et à usages multiples. La transmission électronique à quatre roues motrices est tout aussi performante et les différents modes de conduite font de l'EV9 un excellent véhicule pour l'hiver nordique. J'ai testé la voiture par un temps glacial de moins de 25 degrés Celsius et j'ai été ravi de constater que l'EV9 se comportait dans le froid hivernal comme une voiture de luxe normale : elle se réchauffait rapidement et le kilométrage n'était pas trop affecté par les températures négatives. Un excellent résultat pour le constructeur automobile coréen."

Kia EV9, l'intérieur Kia EV9, l'arrière

Les autres lauréats

Parmi plusieurs candidats, cinq ont été sélectionnés comme lauréats dans différentes catégories pour l'édition 2024. Nous les résumons ci-dessous :

Vidéo espion de la Kia EV9 :