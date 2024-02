Les abonnements constituent une source de revenus relativement nouvelle pour les constructeurs automobiles. À l'instar de l'achat de contenu téléchargeable pour un jeu vidéo, les abonnements pour véhicules vous permettent d'ajouter des fonctions à votre voiture, après l'avoir acheté.

Mercedes-Benz propose un certain nombre d'abonnements pour ses véhicules. Mais Magnus Ostberg, directeur des logiciels de la société, a jeté l'opprobre sur BMW lors d'une interview accordée au magazine Top Gear, à propos de la décision de BMW de facturer un supplément pour les sièges chauffants.

Mercedes a une approche différente en offrant une "expérience luxueuse et holistique" sans "léser nos clients", explique M. Ostberg. Il ajoute que Mercedes propose des formules d'abonnement, mais que ses clients "ne veulent pas qu'on leur mette le grappin dessus".

En 2022, BMW a fait les gros titres pour de mauvaises raisons. La marque a commencé à proposer un plan d'abonnement pour les sièges chauffants. De toute évidence, la voiture disposait déjà du matériel nécessaire à l'usine, mais il était bloqué dans une pièce secrète. Les personnes qui achetaient un véhicule sans cocher la case "sièges chauffants" pouvaient débloquer la fonctionnalité après avoir reçu la livraison de leur véhicule. Suite aux réactions négatives et au faible taux d'acceptation, l'abonnement controversé a été supprimé. Toutefois, la marque munichoise propose toujours de nombreuses fonctions payantes.

Mercedes a également suscité la controverse en 2021 lorsqu'elle a lancé un plan d'abonnement pour le système de direction des roues arrière plus avancé de l'EQS. De série, la berline de luxe dispose d'un angle de braquage de 4,5 degrés à l'arrière dans certains pays, mais les propriétaires peuvent payer un supplément pour bénéficier d'un braquage complet de 10 degrés. Il convient de noter que le système le plus sophistiqué est de série sur l'EQS vendue aux États-Unis. N'oublions pas non plus l'abonnement permettant d'accéder à plus de puissance sur certains modèles EQ.

En ce qui concerne les autres fonctions disponibles après l'achat, les deux constructeurs allemands proposent de nombreux avantages. Mercedes propose un pack Excellence comprenant 22 "extras numériques" tels que le chauffage/ventilation auxiliaire, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance et la commande à distance des vitres et du toit ouvrant. Vous pouvez également payer un supplément pour la radio numérique, les phares avec feux de route adaptatifs, le régulateur de vitesse adaptatif également, etc. La liste complète est accessible ici, mais la disponibilité dépend du pays dans lequel vous vous trouvez, du modèle et de la présence ou non de certains équipements dans la voiture.

BMW propose de nombreux articles dans sa boutique britannique. La marque bavaroise propose le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant de feux de route, ainsi que l'intégration d'Apple CarPlay et la suspension M adaptative. Il existe également des abonnements pour les mises à jour cartographiques et les faux sons de moteur, ainsi que des packs qui regroupent certains systèmes d'aide à la conduite et de sécurité. Il convient de préciser que certains éléments sont disponibles avec des abonnements mensuels ou annuels, tandis que d'autres font l'objet d'un paiement unique pour déverrouiller la fonction de manière permanente.

Les constructeurs automobiles sont convaincus que les abonnements deviendront d'énormes outils financiers et commerciaux. Stellantis estime qu'elle gagnera 4 milliards d'euros supplémentaires chaque année d'ici 2026 grâce à ses "voitures connectées monétisables", pour atteindre 20 milliards d'euros par an d'ici la fin de la décennie.

Payer pour accéder à une fonction qui nécessite du matériel déjà présent dans la voiture est une pilule difficile à avaler. Néanmoins, il semble que les constructeurs automobiles soient convaincus que les gens vont débourser de l'argent chaque mois ou chaque année pour utiliser une fonctionnalité délibérément bloquée par le constructeur automobile. Une enquête menée par S&P Global Mobility l'année dernière a révélé que 82 % des personnes interrogées étaient prêtes à souscrire un abonnement.

Vérifions l'autonomie des voitures électriques : test de 11 modèles !