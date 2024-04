Les chiffres des ventes automobiles pour le premier trimestre 2024 sont tombés, et BMW a la particularité d'avoir la première voiture "zombie" du groupe. Au milieu de toutes les données concernant les berlines et les SUV se trouve une ligne curieuse pour l'i3, un véhicule dont la production a été arrêtée pour le marché américain en juillet 2021. À un moment donné au cours des trois premiers mois de l'année, une i3 flambant neuve a trouvé un acheteur.

Nous ne savons pas où elle se trouvait, ni comment elle était équipée. Si vous êtes le nouveau propriétaire d'une i3 BMW, envoyez-nous un commentaire ou un courriel à notre compte de conseils (tips@motor1.com) et racontez-nous tout. Nous sommes curieux de savoir comment la batterie s'est maintenue et pourquoi il a fallu tant de temps pour la vendre. La dernière fois que nous avons vu des données sur l'i3 dans un tableau des ventes de BMW, c'était en 2022, avec neuf exemplaires vendus. Aucune n'a été vendue en 2023, et nous pensons donc que cette Bimmer particulière a une histoire intéressante à raconter.

Galerie: BMW i3 Modèles définitifs

10 Photos

La seule i3 n'est pas le seul élément intéressant du rapport des ventes du premier trimestre de BMW. La Série 2 est en hausse de 155,8 %, avec 3 538 véhicules vendus contre 1 383 l'année dernière. Elle reste toutefois loin derrière la Série 4, qui s'est vendue à 8 847 exemplaires. Mais l'écart se resserre, car la série 4 a baissé de 26,3 % d'une année sur l'autre. Les ventes de la Série 5 et de la Série 7 ont également baissé (respectivement de 8,8 et 10,2 %), tandis que la Série 3 a augmenté de 24,6 %. Si l'on fait la part des choses, BMW a enregistré une augmentation de 2,4 % sur la période.

On ne peut pas en dire autant de Mini. Les chiffres sont en baisse pour tous les modèles, à l'exception d'un seul : la Cooper décapotable. Les ventes ont atteint 1 193 unités, soit une augmentation de 27,2 % par rapport à 2023. Malheureusement, cette hausse est annulée par les baisses à deux chiffres de presque tous les autres modèles, laissant Mini comme marque en baisse de 12,6 pour cent pour le trimestre.

Malgré cela, BMW considère les premiers mois de 2024 comme un succès. Voici ce qu'a déclaré Sebastian Mackensen, PDG de BMW pour l'Amérique du Nord :