Ce que vous voyez sur ces photos est peut-être la Bentley Continental GTC la plus luxueuse jamais fabriquée par le constructeur britannique. Elle a été conçue par la division Mulliner, en collaboration avec Boodles, un groupe privé de joaillerie de luxe britannique fondé en 1798 et qui a remporté le prix de la marque de luxe britannique de l'année en 2023.

Plus riche que jamais

La Bentley Continental GTC "Boodles" est conçue à partir d'une élégante palette de couleurs. Pour la carrosserie, par exemple, les concepteurs ont opté pour une peinture anthracite, associée à un toit en tissu gris clair et aux omniprésentes jantes en alliage argenté de 22 pouces avec finition brillante et étriers de frein noir brillant.

Parmi les caractéristiques distinctives de cette édition spéciale emblématique de la décapotable britannique, citons divers détails de couleur aluminium et la plaque extérieure spécifique gravée "Boodles 1798" en gris avec texte chromé, associée au logo de l'entreprise projeté sur le sol à l'ouverture des portes.

Bentley Continental GTC Boodles

Intérieur design

Tout comme l'extérieur, l'intérieur de cette Bentley unique a été personnalisé dans les moindres détails. Les designers de Mulliner ont notamment choisi de recouvrir les sièges de lin et de gris pâle, une combinaison de couleurs qui s'étend également aux différents détails qui recouvrent le tableau de bord et la console centrale.

Bentley Continental GTC Boodles, l'intérieur

Mais ce n'est pas tout. Les panneaux de porte et la partie supérieure des dossiers des sièges ont été complétés par une sellerie personnalisée avec le motif "Be Boodles", qui a nécessité à lui seul 278 566 points et six heures de travail de la part des artisans de l'entreprise.

Enfin, le pendentif "Be Boodles Bentley", fabriqué à la main avec une paire d'emblèmes "B" en miroir en or blanc 18ct Single Mine Origin, a été placé dans la console centrale pour compléter l'œuvre. Le prix n'a pas été annoncé, mais la voiture est mise en vente depuis le jeudi 11 avril 2024.