Bugatti a enfin terminé les essais de la Bolide de série. L'hypercar aux ailes sauvages, réservée aux circuits, semble aussi extrême que le concept présenté il y a quatre ans. Après une évaluation approfondie sur une pléthore de circuits de course, les livraisons aux clients commenceront bientôt. Si ces quelques acheteurs emmènent leur Bolide sur un circuit, ils pourraient avoir un aperçu de ce que c'est que de conduire une voiture de Formule 1, selon Bugatti, en tout cas.

Ce n'est pas exagéré. Le moteur W16 de la Bolide de série développe 1 578 chevaux, ce qui correspond à la puissance de ses frères et sœurs homologués pour la route. Elle est toutefois nettement plus légère, puisqu'elle pèse environ 1 450 kg, contre 1 950 kg pour une Chiron pleine à craquer. Les voitures de Formule 1 actuelles sont réputées pour avoir une puissance d'environ 1 000 chevaux, ce qui confère à la Bolide un avantage certain en termes de puissance. Mais le poids favorise largement la F1.

Mais il semble qu'elle soit suffisamment proche pour que la Bolide puisse se vanter. Le pilote Bugatti, Andy Wallace, affirme que les performances de la Bolide sont d'un tout autre niveau que celles des autres voitures qu'il a pilotées, qu'elle est extrêmement performante tout en restant facile à manier à la limite. Et bien sûr, elle est aussi rapide.

"La sensation que l'on éprouve en sortant d'un virage, en appuyant sur l'accélérateur et en ressentant cette implacable poussée de puissance est incomparable. Vous sortez de ce virage à 100 km/h, vous passez à 200 km/h, puis à 300 km/h, c'est une révélation absolue. Dans ce scénario précis, la Bolide s'éloignerait d'une voiture de Formule 1".

La Bugatti Bolide lors de sa première apparition publique aux 24 Heures du Mans

La Bolide de série est un peu plus douce que le concept. Alors qu'elle développait à l'origine 1 826 ch et que sa vitesse de pointe théorique dépassait les 300 km/h, la version que l'on peut acheter n'atteint que 236 km/h. Pour rester dans la comparaison avec la F1, Bugatti souligne que c'est plus rapide que le record de vitesse actuel de la discipline (372 km/h), mais comme nous le savons tous, la course n'est pas qu'une question de poussée. Les ingénieurs ont mis au point la Bolide pour qu'elle soit maniable. Ils affirment qu'elle peut atteindre 2,5 g dans les virages. C'est impressionnant, mais bien en deçà des 5 g que les pilotes de F1 subissent dans les virages.

Néanmoins, la Bolide devrait être une sacrée machine sur un circuit. Et pour ce qu'elle vaut, nous espérons que ces voitures seront conduites au maximum au moins une fois dans leur vie. Mais avec un prix de 4 millions de dollars et seulement 40 exemplaires prévus pour la production, nous soupçonnons que la plupart d'entre eux iront dans des collections climatisées.