De temps en temps, nous tombons sur des vidéos qui nous rappellent à quel point la course automobile peut être dangereuse. Ce qui a commencé comme un innocent tour de manège pour un fan lors d'un événement de Formula Drift à Long Beach, en Californie, s'est rapidement transformé en un effrayant incident lié à un incendie qui, heureusement, n'a pas causé de blessures graves.

Kevin Darwish a publié sur YouTube une vidéo dans laquelle il raconte qu'il a failli brûler à bord d'une Mustang RTR de drift pilotée par le pilote professionnel James Deane.

Le ride-along commence de manière assez innocente, avec Deane faisant quelques donuts avant de s'élancer sur le circuit à grande vitesse de Long Beach. Après seulement deux virages, une bouffée de fumée apparaît sous le capot, avant de se transformer rapidement en feu. Il faut environ cinq secondes pour que le feu commence à pénétrer dans l'habitacle, et à ce moment-là, Darwish et Deane commencent à s'extirper de leurs sièges baquets respectifs et à escalader l'arceau de sécurité pour sortir de la voiture.

Si vous regardez bien, vous pouvez voir Deane appuyer sur ce qui semble être le bouton du système d'extinction d'incendie au début de celui-ci, ce qui étouffe brièvement les flammes. Mais moins d'une seconde plus tard, le feu devient plus fort que le pare-feu ne peut le supporter, et les deux hommes sortent de la voiture en rampant, abandonnant tout espoir de la sauver. D'une manière ou d'une autre, Deane et Darwish s'en sortent relativement indemnes.

La vidéo de l'après-incendie n'est pas belle à voir. Tout l'avant de la voiture est carbonisé et probablement irrécupérable. Un coup d'œil dans le compartiment moteur révèle un moteur V8 entièrement brûlé.

Darwish dit qu'on ne lui a pas dit ce qui s'est passé avec la Mustang RTR. Espérons que Deane et son équipe identifieront le problème pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise.