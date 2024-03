La réduction des effectifs bat peut-être son plein, mais Porsche n'est pas encore prêt à retirer son V8. Malgré des normes d'émissions de plus en plus strictes, les ingénieurs de Zuffenhausen ont toujours une longueur d'avance. Le moteur huit cylindres est déjà en cours d'adaptation pour répondre à la norme Euro 7, même si son entrée en vigueur a été repoussée. Elle devait entrer en vigueur en 2025, mais elle a été finalement repoussée en 2030.

Dans une interview accordée au magazine australien Car Sales, Thomas Freimuth, responsable de la gamme Porsche Panamera, a révélé que de nouveaux composants étaient en cours de développement pour rendre le moteur conforme à la norme Euro 7 :

"Nous savons que ce moteur est prêt pour la norme Euro 7, ce n'est pas un problème. Nous devons ajouter quelques pièces qui sont en cours de développement, afin que ce V8 soit prêt pour les réglementations EU7."

Porsche ne devra pas nécessairement compter sur une configuration hybride pour maintenir le V8 en vie, car la norme Euro 7 ne sera pas aussi stricte qu'initialement proposée. En revanche, d'autres réglementations obligeront les ingénieurs à procéder à des changements non souhaités. Thomas Freimuth a mentionné le niveau sonore maximal autorisé à l'échappement, qui, selon lui, continuera à baisser au fil des ans. Le durcissement de la législation concernant les niveaux de bruit "complique l'obtention d'une bonne émotion pour notre Panamera V8".

Même si le V8 vivra jusque dans les années 2030, nous pensons que Porsche ne produira plus autant de voitures équipées du moteur biturbo de 4,0 litres d'ici à la fin de la décennie. Dans le rapport annuel et de développement durable 2023 publié ce mois-ci, le constructeur automobile allemand a réitéré sa projection de voir les VE représenter plus de 80 % des livraisons annuelles d'ici 2030. Il a toutefois précisé que la réalisation de cet objectif dépendait "de la demande de nos clients et du développement de l'électromobilité dans les différentes régions du monde".

L'assaut des VE a commencé avec la Taycan en 2019 et s'est poursuivi début 2024 avec le Macan de deuxième génération, uniquement électrique. Les 718 Boxster/Cayman EV devraient sortir en 2025, probablement avec le cabriolet en premier et le coupé peu après. Le successeur du Cayenne actuel a déjà été confirmé comme étant un EV, tandis que ce grand SUV à trois rangées de sièges va également renoncer aux moteurs à essence.

La 911 ne sera pas entièrement électrique au cours de cette décennie, mais une configuration hybride fera son apparition au début de l'été avec le rafraîchissement de la 992.2. Porsche espère maintenir le moteur à combustion interne en vie grâce à un carburant synthétique presque neutre en carbone, qu'elle produit actuellement au Chili. L'objectif est d'augmenter la production annuelle à 145 millions de gallons d'ici 2030.