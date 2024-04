Après les photos espions, voici les photos officielles. Mazda a annoncé que le CX-80, son nouveau super SUV à 7 places basé sur la plateforme Large Architecture (celle du CX-60), fera ses débuts le jeudi 18 avril. Pour marquer l'occasion, le constructeur japonais a montré un détail de la vue arrière de trois-quarts (ci-dessus) et une vidéo.

La Mazda la plus spacieuse d'Europe

Avec près de cinq mètres de long et un empattement de plus de trois mètres, le CX-80 est plus long, plus haut et dispose d'un empattement nettement plus long que le CX-60. Le CX-80 sera le véhicule Mazda le plus spacieux sur le marché européen et deviendra le nouveau fleuron du constructeur japonais en Europe.

Le CX-80 sera polyvalent, surtout à l'intérieur. En attendant toutes les informations officielles, nous savons qu'il sera disponible avec un choix de trois configurations de sièges à la deuxième rangée.

Les images nous montrent ce à quoi il ressemblera à l'extérieur, en particulier l'arrière. Mazda semble avoir le souci du détail et dans la vidéo ainsi que la photo, le chrome est mis en valeur, ce qui laisse présager un haut de gamme.

Mazda CX-80, la vidéo teaser

Prêt pour les concessionnaires

Les préventes du Mazda CX-80 débuteront en mai et le SUV sera commercialisé dans les concessions à partir de cet automne. La liste des prix et les niveaux de finition seront annoncés dans les semaines à venir.

Enfin, rappelons que la plateforme à propulsion arrière devrait signifier pour le Mazda CX-80 des moteurs essence et diesel à six cylindres, ainsi que des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. Il est donc probable que le 2.5 essence hybride rechargeable de 328 ch et le 3.3 mild hybrid diesel de 200 et 249 ch soient confirmés. Rendez-vous le jeudi 18 avril pour en savoir plus.