Mercedes a peut-être annulé cet étrange concept à moitié berline et à moitié SUV (Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury), mais elle travaille apparemment sur un autre SUV spécial. Autocar rapporte qu'AMG développe un véhicule électrique haut de gamme doté d'une puissance à quatre chiffres, qui sera lancé en 2026. Ce véhicule ne serait lié à aucun produit Mercedes-Benz existant puisqu'il serait basé sur la future plateforme AMG.EA.

On dit qu'il sera à peu près aussi grand que la Vision AMG, donc attendez-vous à une longueur totale d'environ 5 mètres et à un empattement généreux de 3 mètres. La taille imposante du SUV en fera un rival de la Lotus Eletre et de la future voiture de luxe électrique à trois rangées de Porsche. Il sera également en concurrence indirecte avec le mastodonte hybride rechargeable, le BMW XM.

Mercedes-AMG Vision AMG Concept

Autocar s'attend à ce qu'AMG présente son SUV électrique phare sous la forme d'un concept avant de lancer le modèle de production dans quelques années. Le nombre de moteurs n'est pas encore connu, mais au moins deux sont prévus, car le SUV sera équipé d'une transmission intégrale. Une puissance combinée de "bien plus de 1 000 chevaux" est mentionnée par le magazine britannique, qui cite une personne familière avec l'agenda d'AMG au sujet du mystérieux modèle offrant "un tout nouveau niveau de possibilités de traction variable".

Le modèle anonyme pourrait servir d'équivalent SUV à la Vision AMG, destinée à être le successeur électrique du coupé AMG GT 4 portes au nom complexe. La berline élancée sera la première voiture de performance sur mesure d'AMG depuis la SLS AMG Electric Drive, qui a été convertie de l'essence à l'électricité. Les modèles EQ sportifs ne sont que des modèles Benz améliorés.

La rumeur veut que Mercedes soit déjà en train de modifier son usine allemande de Sindelfingen pour permettre la production du super SUV. Il sera probablement construit sur la même chaîne de montage que la berline, qui sera la première à arriver sur le marché.

Il semble que nous devrons attendre davantage pour une voiture de sport entièrement électrique, car AMG semble donner la priorité à des produits plus volumineux. Espérons que la berline et le SUV auront suffisamment de succès pour convaincre les comptables qu'un coupé vaut la peine d'être tenté dans un monde obsédé par les SUV. Le fait qu'AMG dispose de sa propre plateforme électrique est un signe encourageant qu'il y aura des voitures amusantes à l'ère des VE, qui n'arriveront pas aussi tôt que Mercedes l'avait prédit.