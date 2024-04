La Kia Stinger GT n'est plus. Vive les GT électriques. Après la EV6 GT, une nouvelle EV5 GT est en préparation. Annoncée l'année dernière, elle n'a pas encore été officiellement lancée. Cependant, des images inédites ont été dévoilées en Chine dans le cadre du processus d'homologation du véhicule. Les photos ont été publiées sur le site du ministère de l'Industrie et des technologies de l'information, où figurent également des spécifications techniques préliminaires.

Le site du MIIT indique que le crossover électrique pimenté est un EV5 GT à part entière plutôt qu'un GT-Line. Les images granuleuses ne permettent pas de voir si le badge indique GT ou GT-Line, mais nous parions sur le premier. D'après la fiche technique, la voiture est équipée d'un moteur électrique à l'avant qui développe une puissance maximale de 215 chevaux. À l'arrière, le moteur développe 98 ch.

Il convient de noter que la puissance continue est, comme prévu, nettement inférieure : 83 ch à l'avant et 64 ch à l'arrière. La Kia EV5 GT à transmission intégrale pèse 2 230 kg et repose sur des jantes de 20 pouces chaussées de pneus 255/45 R20. Quant à sa taille, elle mesure 4,17 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,71 mètre de haut.

Pour rappel, l'EV5 ordinaire a été présentée en octobre dernier lors de l'événement inaugural EV Day de Kia à Séoul. Il est intéressant de noter que le nouveau crossover électrique est doté d'une traction avant et non d'une propulsion arrière comme l'EV6 et d'autres modèles Kia/Hyundai/Genesis reposant sur la plateforme E-GMP. Il est également doté d'une architecture électrique de 400 volts au lieu de la configuration supérieure de 800 volts, ce qui permet des temps de charge très courts.

Un autre SUV électrique haute performance est prévu, car cela fait déjà plus d'un an que Kia a promis un EV9 GT. Sa sortie est prévue pour le début de l'année 2025.