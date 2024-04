Dans la bulle BMW, et pas seulement, AC Schnitzer est une adresse connue en matière de personnalisation. Le préparateur allemand s'est attaqué au restylage du BMW X5 de la série G05 et lui a non seulement conféré un look nettement plus affûté, mais il veut aussi assurer une dynamique accrue grâce à une augmentation de la puissance et à une modification du châssis.

La philosophie du BMW X5 (et bien sûr aussi de son frère X6) se caractérise par le confort de conduite, une allure sportive et des performances actives. Le xDrive est de série sur le X5, les moteurs V6 et V8 ou les variantes hybrides sont au choix. AC Schnitzer apporte maintenant des améliorations grâce à des interventions ciblées.

L'augmentation de puissance d'AC Schnitzer ne se limite pas à l'augmentation du nombre de chevaux, mais optimise en priorité le couple, important pour une sensation de conduite dynamique. Ainsi, la puissance du X5 40d peut passer de 352 ch de série à 382 ch. Le couple augmente de 60 Nm pour atteindre 780 Nm. L'hybride rechargeable 50e dispose de 551 chevaux au lieu de 489 après la cure de puissance. Le couple de 800 Nm est exactement 100 Nm plus élevé que dans la version de série.

AC Schnitzer propose également d'autres améliorations. Le tuner a en outre développé un kit de tuning complet qui comprend tous les composants importants. Il s'agit notamment du châssis, du spoiler et d'autres éléments.

Les jeux de ressorts de suspension sont adaptés au véhicule et assurent une meilleure tenue de route dans les virages. Un élargissement de la voie améliore en outre la tenue de route. Les jantes AC5 Flowforming exclusives en BiColor ou en noir brillant, disponibles en 22 pouces et pouvant être achetées en option avec un verrou de jante, constituent le complément idéal.

Les valeurs de déportance sont optimisées par de nouveaux composants aérodynamiques. L'un des points forts est le kit de splitter avant, qui se compose d'éléments de spoiler avant, d'une barre centrale, d'un front ledge et d'un splitter. Le pack comprend également une aile arrière de toit et un kit de bas de caisse.

L'habitacle du X5 est également amélioré par des palettes de changement de vitesse et des pédales en aluminium exclusives, ce qui devrait créer une atmosphère de course dès que le conducteur appuie sur l'accélérateur.

AC Schnitzer propose un vaste programme de tuning pour le X5 G05 LCI :