BMW a depuis longtemps ajouté la lettre " i " à la fin du nom de ses modèles (325i, 540i, etc.). Cette lettre était initialement utilisée pour différencier les voitures à injection de leurs homologues à carburateur, qui avaient un nom à trois chiffres indiquant la série et la taille du moteur. Mais BMW a depuis longtemps abandonné les carburateurs et possède la branche électrique " i ". Ainsi, après des décennies, BMW se débarrasse du " i " à la fin des noms de modèles.

Un cadre de BMW a confirmé la nouvelle à BMWBlog. La revue a noté que la prochaine génération de X3 recevra un modèle M50, alors que le modèle actuel est proposé sous la forme d'un M40i. Bernd Köber, Senior Vice President BMW Brand and Product Management, Connected Company, a déclaré à BMWBlog que le constructeur souhaite désormais que le mot " i " signifie que vous conduisez une voiture électrique.

Dans un monde où BMW vend une i5 entièrement électrique et une 540i qui ne l'est pas, on peut comprendre que certains clients puissent être désorientés. Et oui, le " i " minuscule à la fin du nom du modèle est un héritage, mais la dénomination " i " électrique est également une propriété bien établie. Il s'agit également de l'une des meilleures conventions de dénomination dans le domaine des voitures électriques. Le nom i5 indique clairement qu'il s'agit d'une série 5 électrique, par exemple.

Nous ne savons pas encore quand le " i " disparaîtra du reste de la gamme de véhicules à essence de BMW. Il sera étrange de voir quelque chose comme " 330 " à l'arrière d'une série 3, parce que le " i " à la fin est devenu un élément de base. D'après les souvenirs de ce rédacteur, la dernière fois que nous avons vu un tel badge BMW aux États-Unis, c'était au milieu des années 1980 avec la 325 eta, qui utilisait une version à bas régime et à longue course du moteur M20 à six cylindres en ligne de l'entreprise.

Bien que dotées d'un système d'injection, certaines de ces voitures étaient simplement badgées 325, tandis que d'autres étaient badgées 325e. BMW a également ajouté la lettre "d" pour les voitures diesel.