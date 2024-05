Le timbre fiscal automobile est l'une des taxes régionales les plus détestées par les automobilistes, qui enflamme périodiquement le débat politique et médiatique avec des promesses de réforme, jamais tenues.

Examinons maintenant les principaux pays européens pour voir comment fonctionnent les taxes sur les véhicules et quelle est la charge qu'elles représentent pour les citoyens.

La « voiture vignette » dans 4 pays

Nous avons examiné les quatre marchés automobiles les plus importants de l'Europe géographique (France, Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne) en passant d'abord en revue le mécanisme de taxation, qu'il est intéressant de connaître pour comprendre la logique sous-jacente du régime fiscal. Par exemple : faciliter la diffusion de véhicules moins polluants (pas nécessairement électriques).

Nous avons donc traduit la taxe en chiffres, ou plutôt en euros, en l'appliquant à trois modèles typiques qui comptent parmi les plus populaires dans leurs catégories respectives : la Fiat Panda Hybrid en tant que citadine, la Porsche Carrera 4S en tant que représentante des voitures de sport et le best-seller électrique Tesla Model Y.

Voici les résultats, pays par pays, suivis de la comparaison avec l'Italie.

Taxe automobile en France (Bonus Malus Eco)

En France, la taxe automobile, ou plutôt sa redevance, n'est payée que lors de la première immatriculation et prend en compte différentes variables. Il faut d'abord considérer la région (département) à laquelle on appartient. Elle varie d'un minimum de 24 euros pour les résidents de Corse à un maximum de 51,20 euros pour ceux de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, pour une moyenne nationale d'environ 41 euros.

Ce chiffre est à multiplier par la puissance fiscale, il faut ajouter un éventuel malus tenant compte des émissions de CO2 et du poids, selon un tableau mis à jour début 2024. Le malus s'applique à partir de 118 grammes de CO2/km (au lieu de 123 grammes de CO2/km en 2023) et s'élève à 50 euros. Pour chaque g/km supplémentaire, il y a un supplément : 119 g/km coûte 75 euros, 120 g/km 100 et ainsi de suite. À partir de 141 g/km, le supplément s'élève à plus de 1 000 euros (1 074 euros), tandis que les modèles dont les émissions dépassent 193 g/km paient la somme astronomique de 60 000 euros. Il y a aussi la question du poids : si vous dépassez 1 800 kg, d'autres problèmes se posent.

En ce qui concerne les voitures électriques, certaines régions ne facturent pas la vignette, d'autres font une réduction de 50 %, et une minorité n'applique aucune réduction. En revanche, la vignette ne s'applique pas aux véhicules de transport de personnes handicapées.

En faisant les calculs, voici combien les deux voitures que nous avons prises en exemple en région parisienne paient en taxe de circulation :

Modèle Coût du timbre (euro) Fiat Panda Hybrid 3,910,76 Porsche Carrera 4S 81,168,76 Tesla Model Y Long Range 13,76

Taxe automobile en Allemagne (KFZ-Steuer)

Émissions de CO2, classe environnementale, type de carburant et cylindrée : telles sont les variables qui permettent de calculer la taxe automobile en Allemagne, à payer annuellement. En principe, plus une voiture est récente et moins ses émissions sont élevées, moins elle paie, avec des règles de plus en plus strictes, renforcées en 2021, pénalisant les modèles les plus polluants (jusqu'à 4 euros par g/km) tout en favorisant ceux dont les niveaux de CO2 sont particulièrement bas, jusqu'à la gratuité totale pour les voitures électriques.

Elle commence par un paiement de 2 euros par 100 cm3 de cylindrée pour les voitures à essence, 9,5 pour les voitures diesel, auxquels il faut ajouter 2 euros pour chaque g/km de CO2 émis au-delà du seuil de 95 g/km.

La somme augmente en fonction des différentes bandes d'émission :

Émissions de CO2 Euro par excès g/km de 95 à 115 2,00 de 115 à 135 2,20 de 135 à 155 2,50 de 155 à 175 2,90 de 175 à 195 3,40 plus de 195 4,00

Comme en France, donc, plus on pollue, plus on paie, avec des paiements annuels et une réduction de 100 % pour les voitures électriques. Voyons maintenant combien paieraient les deux voitures que nous avons prises en exemple :

Modèle Coût du timbre (euro) Fiat Panda Hybrid 20 Porsche Carrera 4S 464 Tesla Model Y Long Range 0

Vignette automobile en Espagne (Impuesto de circulación)

La taxe automobile en Espagne est payée annuellement et tient compte de la puissance fiscale et de la commune de résidence. Il existe également une taxe à la première immatriculation, dont le montant varie de 0 à 14,75 % en fonction des émissions, les modèles dont les valeurs sont inférieures à 120 g/km ne payant rien.

Il existe un tableau avec des montants minimums : 12,62 euros pour les voitures dont la puissance fiscale est inférieure à 8 CV et 112 euros pour celles de plus de 20 CV. Il n'est pas possible de descendre en dessous de ces seuils. Comme nous l'avons dit, il appartient ensuite aux différentes municipalités de décider de l'augmentation du tarif. La moins chère est Melilla, qui, avec Ceuta, offre une réduction de 50 % et commence à 6,31 euros et va jusqu'à un maximum de 56 euros pour les voitures d'une puissance fiscale de plus de 20 chevaux.

En revanche, Vitoria est la municipalité la plus chère d'Espagne en ce qui concerne la taxe sur les véhicules : elle va d'un minimum de 27,21 euros à un maximum de 355,8 euros. Si l'on prend l'exemple de la capitale Madrid, elle varie de 20 à 224 euros.

Des réductions sont prévues pour différents types de voitures : 75 % de réduction pour les voitures électriques et jusqu'à 100 % de réduction pour les véhicules historiques de plus de 25 ans.

Selon le calculateur officiel de la motorisation espagnole, nos deux voitures (immatriculées à Madrid) paieraient comme suit :

Modèle Coût du timbre (euro) Fiat Panda Hybrid 20 Porsche Carrera 4S 179 Tesla Model Y Long Range 0

Droits d'accises sur les véhicules au Royaume-Uni

Outre-Manche, le calcul de la taxe automobile dépend des émissions de CO2, du type de carburant, de l'âge du véhicule et de son prix. La première année, le montant varie entre un minimum de zéro (pour les voitures électriques et les voitures à carburant alternatif) et un maximum de 2 605 livres sterling pour les modèles dépassant 255 g/km de CO2.

Émissions de CO2 Voitures à essence et diesel équipées de la norme RDE2 Autres voitures diesel Autres combustibles 0g/km £0 £0 £0 1 to 50g/km £10 £30 £0 51 to 75g/km £30 £130 £20 76 to 90g/km £130 £165 £120 91 to 100g/km £165 £185 £155 101 to 110g/km £185 £210 £175 111 to 130g/km £210 £255 £200 131 to 150g/km £255 £645 £245 151 to 170g/km £645 £1.040 £635 171 to 190g/km £1.040 £1.565 £1.030 191 to 225g/km £1.565 £2.220 £1.555 226 to 255g/km £2.220 £2.605 £2.210 Oltre 255g/km £2.605 £2.605 £2.595

Après la première année, les modèles dont le prix de vente est inférieur à 40 000 euros et qui n'émettent pas de CO2 ne paient pas de droit de timbre, les autres paient 170 livres s'ils sont alimentés par des carburants alternatifs. En revanche, les voitures d'une valeur supérieure à 40 000 livres sterling paient une surtaxe de 390 livres sterling pour les cinq prochaines années.

Les voitures immatriculées entre avril 2001 et mars 2017 ne paient pas si leurs émissions de CO2 ne dépassent pas 100 g/km, les prix augmentant jusqu'à un maximum de 695 £ par an pour les niveaux supérieurs à 255 g/km. Voici le tableau.

Émissions de CO2 (g/km) Taxe sur les véhicules Jusqu'à 100 £0 101-110 £20 111-120 £35 121-130 £150 131-140 £180 141-150 £200 151-165 £240 166-175 £290 176-185 £320 186-200 £365 201-225 £395 226-255 £675 Au-dessus de 255 £695 Enfin, les véhicules immatriculés avant le 1er mars 2001 doivent payer 200 £ s'ils ont une cylindrée inférieure à 1 549 cm3, et 325 £ s'ils ont une cylindrée supérieure.

Modèle Coût du timbre (euro) Fiat Panda Hybrid 185 Porsche Carrera 4S 2.605 Tesla Model Y Long Range 0

Taxe automobile en Italie

Contrairement aux autres pays mentionnés ci-dessus, en Italie, la taxe automobile n'est payée qu'en fonction de la puissance (exprimée en kW) du moteur, les différences étant calculées en fonction de la classe d'émission et de la région de résidence.

Classe environnementale Jusqu'à 100 kW de puissance Puissance supérieure à 100 kW Euro IV, V VI 2,58 €/kW 3,87 €/kW Euro III 2,70 €/kW 4,05 €/kW Euro II 2,80 €/kW 4,20 €/kW Euro I 2,90 €/kW 4,35 €/kW Euro 0 3,00 €/kW 4,50 €/kW

Pour calculer le montant du droit de timbre, il faut ensuite multiplier le kW par le montant indiqué en fonction de la classe environnementale du véhicule (point V.9 de la brochure). Jusqu'à 100 kW, on utilise la deuxième colonne du tableau ; pour chaque kW supplémentaire, il faut se référer à la troisième colonne.

Il y a ensuite la question de la vignette, qui vous oblige à payer un supplément de 20 euros pour chaque kW au-dessus du seuil de 185, ce montant diminuant en fonction de l'âge de la voiture, jusqu'à disparaître pour les modèles de plus de 20 ans.

Il existe également des catégories qui ne paient pas la taxe automobile en Italie, nous les résumons dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Exonération Voitures immatriculées au nom de personnes handicapées ou de membres de leur famille à vie, mais avec des limitations Voitures de représentation ou d'urgence à vie Voitures immatriculées au nom d'associations sans but lucratif à vie Voitures électriques total pour les 5 premières années (à vie dans le Piémont et la Lombardie), puis taux subventionné Voitures hybrides varie selon les régions Voitures historiques à vie (réduit de moitié pour les personnes âgées de 20 à 30 ans)

En faisant les calculs, voici combien les trois modèles pris en exemple paient en taxe de circulation (y compris la supertaxe, le cas échéant)

Modèle Coût du timbre (euro) Fiat Panda Hybrid 133 Porsche Carrera 4S 2.926 Tesla Model Y Long Range 0

Le cas unique de l'Italie

Si l'on compare l'Italie avec d'autres pays, on constate que le régime fiscal italien n'est pas lié à un mécanisme clair de bonus-malus. Les voitures électriques sont certainement récompensées (exemptées de la vignette) et les voitures de sport sont fortement pénalisées en proportionnant tous les autres modèles au nombre de kW, qui, nous le savons, n'est plus indicatif.

Les niveaux de CO2 émis ne sont pas pris en compte, on s'intéresse surtout à la puissance, même si celle-ci est liée à la classe environnementale. Une logique qui a conduit à la création de la supervignette, lancée par le gouvernement Monti en pleine crise économique, avec l'objectif (jamais atteint) de renflouer les caisses de l'Etat de manière importante.

La surtaxe, qui, comme nous l'avons vu, existe aussi en France, mais toujours liée au CO2. Une valeur prise pour définir les montants des primes automobiles, mais sans lien avec le montant à payer une fois l'achat effectué. Et si le gouvernement, pour pousser à l'achat de voitures moins polluantes, s'homologuait avec les autres grands pays européens ?