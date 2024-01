Parmi les pires ennemis des automobilistes européens depuis environ deux ans, les prix des carburants connaissent une phase de baisse qui donne enfin de l'oxygène aux portefeuilles. Cependant, faire le plein coûte encore trop cher, non seulement en raison de la hausse des prix internationaux du pétrole, mais aussi parce que les taxes continuent de peser sur les portefeuilles, en particulier dans certains pays.

Oui... mais quelle est l'incidence de la fiscalité sur les prix de l'essence et du gazole en Europe ? La réponse varie d'un pays à l'autre, mais on peut dire, en gros, que les taxes représentent environ la moitié des dépenses engagées pour faire le plein. Voyons cela en détail.

Comment se composent les prix des carburants ?

Pour commencer, rappelons comment sont composés les prix des carburants. Quatre éléments sont à retenir : les accises, la TVA, le prix industriel et la marge brute. Le premier regroupe des taxes introduites sur certains produits pour financer certaines situations d'urgence, qui sont devenues fixes depuis lors. Le deuxième est la fameuse "taxe sur la valeur ajoutée". Le troisième représente les coûts du pétrole et de son raffinage et le quatrième est le bénéfice des distributeurs. En résumé :

accises

TVA

prix industriel

marge brute

Les taxes sont représentées par les deux premiers éléments.

Accises sur les carburants en Europe

En jouant maintenant avec les chiffres publiés par la Commission européenne, nous constatons que les accises sur l'essence en Europe (y compris le Royaume-Uni) s'élèvent en moyenne à environ 55,5 centimes par litre (cent/l). Les pics les plus bas et les plus élevés sont atteints en Hongrie (33,6 cent/litre) et aux Pays-Bas (82,1 cent/litre). Notre pays arrivant en cinquième position (69,1 cent/litre).

Toutes les autres données sont reprises dans le tableau ci-dessous, où l'on constate que 13 pays se situent au-dessus de la moyenne et 15 en dessous.

Pays Droits d'accises sur l'essence (€/l) Pays-Bas 0,821 Italie 0,728 Finlande 0,722 Grèce 0,713 France 0,691 Irlande 0,656 Allemagne 0,654 Portugal 0,647 0,647 Royaume-Uni 0,632 Danemark 0,626 Suède 0,604 Belgique 0,6 Estonie 0,563 Moyenne de l'UE + Royaume-Uni 0,555 Malte 0,549 Slovaquie 0,543 Lettonie 0,518 Luxembourg 0,516 Croatie 0,512 République tchèque 0,5 Autriche 0,489 Espagne 0,472 Lituanie 0,466 Slovénie 0,445 Chypre 0,439 Roumanie 0,369 Bulgarie 0,363 Pologne 0,357 Hongrie 0,336

En ce qui concerne le diesel, la moyenne s'élève plutôt à 44,8 cent/l, la Hongrie étant toujours au plus bas (30,9 cent/l) et le Royaume-Uni tristement premier (63,2 cent/l), suivi à par l'Italie (61,7 centimes/l) et la France (60,9 cent/l). Le cas de la République tchèque est curieux : il n'y a pas d'accises sur le diesel, mais seulement sur le vert.

Pays Accises sur le diesel (€/l) Royaume-Uni 0,632 Italie 0,617 France 0,609 Belgique 0,6 Irlande 0,555 Pays-Bas 0,529 Finlande 0,51 Portugal 0,503 Malte 0,472 Allemagne 0,47 Slovénie 0,463 Moyenne de l'UE + Royaume-Uni 0,448 Danemark 0,436 Suède 0,427 Lettonie 0,424 Grèce 0,422 Chypre 0,41 Croatie 0,406 Autriche 0,405 Luxembourg 0,404 Slovaquie 0,397 Espagne 0,379 Estonie 0,372 Lituanie 0,372 Roumanie 0,338 Bulgarie 0,33 Pologne 0,315 Hongrie 0,309 République tchèque /

TVA sur les carburants en Europe

En ce qui concerne la TVA, tous les Etats adoptent la même taxation intérieure sur l'essence et le diesel (à l'exception, encore une fois, de la République tchèque). La taxe la plus faible est prélevée au Luxembourg (17%), tandis que la plus élevée se trouve en Hongrie (27%). En gros, on peut dire que la TVA dans l'UE et au Royaume-Uni est en moyenne de 21,5% : les pays au-dessus et au-dessous de ce chiffre sont respectivement 11 et 17. La France applique un taux de 20%.

Pays TVA sur les carburants (%) Hongrie 27 Croatie 25 Danemark 25 Suède 25 Finlande 24 Grèce 24 Irlande 23 Pologne 23 Portugal 23 Italie 22 Slovénie 22 Moyenne de l'UE + Royaume-Uni 21,46 Belgique 21 République tchèque 21 Lettonie 21 Lituanie 21 Pays-Bas 21 Espagne 21 Autriche 20 Bulgarie 20 Estonie 20 France 20 Slovaquie 20 Royaume-Uni 20 20 Chypre 19 Allemagne 19 Roumanie 19 Malte 18 Luxembourg 17

Prix des carburants en Europe

Quels sont les prix actuels des carburants ? Selon les chiffres de la Commission européenne, l'essence coûte en moyenne 1,68 euro par litre (€/l), en tenant compte des 27 États membres de l'UE, et 1,73 €/l, en ne prenant en compte que les 19 pays de la zone euro. Le pays où l'essence est la plus chère sont les Pays-Bas (1,9 €/l), tandis que la moins chère se trouve en Roumanie (1,33 €/l). La France, en cinquième position (et au-dessus des deux moyennes), avec 1,79 €/l.

Pays Prix de l'essence (€/l) Pays-Bas 1,909 Danemark 1,845 Grèce 1,828 Finlande 1,809 France 1,798 Allemagne 1,781 Italie 1,78 Irlande 1,733 Moyenne de l'UE 1,731 (zone euro) - 1,684 (27) Portugal 1,642 Estonie 1,626 Belgique 1,621 Suède 1,621 Lettonie 1,605 Espagne 1,557 Slovaquie 1,534 Autriche 1,506 Hongrie 1,502 République tchèque 1,501 Croatie 1,49 Pologne 1,48 Slovénie 1,471 Luxembourg 1,461 Lituanie 1,456 Chypre 1,393 Bulgarie 1,358 Malte 1,34 Roumanie 1,333

Et le diesel ? Les moyennes pour l'Europe politique et la seule zone euro sont respectivement de 1,66 et 1,68 €/litre, avec la Suède (1,98 €/l) et Malte (1,2 €/l) en haut et en bas du tableau. La France est en cinquième position avec 1,74 €/litre.

N.B. : prix actualisés au 11 décembre 2023.