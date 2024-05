Le 28 mai, la Porsche 911 entrera dans une nouvelle ère. Porsche prévoit de dévoiler la première 911 hybride de route, faisant ainsi entrer l'emblématique voiture de sport dans l'ère moderne.

Cela fait maintenant plus de deux ans que nous voyons la 911 hybride à l'état de prototype. Porsche nous annonce que le développement est maintenant terminé, avec 3,1 millions de kilomètres parcourus. Une partie de ces kilomètres a été parcourue sur le circuit du Nürburgring, où Porsche nous donne un indice plutôt alléchant quant à l'insigne que portera la 911 électrifiée. On nous dit que l'hybride boucle le tour de la Nordschleife en 7 minutes et 16,9 secondes, soit 8,7 secondes plus vite que "le modèle précédent".

Galerie: Porsche 911 Hybrid développement

7 Photos

Les mathématiques de base nous amènent à 7:25,6, et un rapide coup d'œil sur les récents chronos de la Porsche 911 au Nurburgring nous amène à la Carrera S de la génération 992, qui a réalisé un tour en 7:25 en 2020. Les images partagées par Porsche ne révèlent pas de badges, mais l'absence de carrosserie démesurée laisse présager quelque chose de plus doux. Une Carrera S dotée d'un groupe motopropulseur hybride correspond certainement à ce profil.

"Pour la première fois dans les 61 ans d'histoire de notre icône, nous installons un système de propulsion hybride dans une 911 de route", a déclaré Frank Moser, vice-président de Porsche pour la 911 et la 718.

"Nous n'avons rien laissé au hasard pendant le développement et avons testé la nouvelle 911 dans toutes sortes de conditions à travers le monde, du froid glacial à la chaleur torride, comme ce fut le cas lors des dernières phases d'essais à Dubaï."



Les détails de la motorisation hybride ne sont pas encore connus. Porsche nous annonce qu'elle vise la performance et non l'efficacité, et on nous a déjà dit qu'il ne s'agirait pas d'une hybride rechargeable. Avec un temps de 7:16 sur l'anneau, elle devrait être très rapide sans pour autant perdre sa capacité à négocier les virages.





Toutes les informations concernant la Porsche 911 hybride seront révélées le 28 mai. Restez connectés, nous aurons tout ce qu'il faut savoir.