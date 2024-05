Lorsque votre clientèle a des millions à dépenser pour une hypercar, les possibilités sont infinies lorsqu'il s'agit de faire payer les acheteurs pour des fonctions optionnelles. Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, a eu l'idée saugrenue d'offrir une station-service à l'achat d'une voiture. Le génie à l'origine des hypercars électriques Nevera et Concept One n'exclut pas de permettre aux propriétaires de faire plus facilement le plein de leur voiture à moteur à combustion depuis leur domicile.

Cet entrepreneur croate de 36 ans estime que le moteur à combustion a encore de beaux jours devant lui. Peut-être pas avec des carburants fossiles, car il suggère de remplir les stations-service avec des carburants synthétiques. S'exprimant lors du sommet sur l'avenir de la voiture organisé par le Financial Times à Londres, M. Rimac a fait part de sa vision : "On pourrait même créer de magnifiques stations-service Bugatti pour les maisons des propriétaires, en utilisant des carburants synthétiques."

Il n'est pas surprenant que le patron de l'entreprise ait abordé le sujet des carburants synthétiques. Porsche, qui détient 45 % du capital de Bugatti Rimac, produit depuis décembre 2022 de l'eFuel dans une usine pilote au Chili. Il est produit à partir d'eau et de dioxyde de carbone grâce à l'énergie éolienne, ce qui permet à un moteur à combustion interne d'avoir un fonctionnement presque neutre en CO2.

L'usine a pour objectif de produire environ 14,5 millions de gallons par an d'ici le milieu de la décennie et d'augmenter la production jusqu'à 145 millions de gallons d'ici 2027. Ce serait encore une goutte d'eau dans le grand schéma des choses, étant donné qu'il y a environ 1,4 milliard de voitures sur les routes aujourd'hui. Mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ?

Rimac n'a pas mentionné le lien avec Porsche, mais l'idée de mettre de l'eFuel dans une Bugatti dans quelques années ne serait pas si farfelue. Après tout, ces voitures sont construites en nombre limité (450 Veyron et 500 Chiron) et leurs propriétaires les conduisent à peine, de sorte que la demande ne serait pas très élevée.

Dans le même ordre d'idées, la prochaine hypercar de Bugatti sera présentée en avant-première le 20 juin et est présentée comme un modèle entièrement nouveau. Rimac a déclaré qu'aucune pièce n'a été reprise de la Nevera ou de la Chiron. Il a ajouté que le design extérieur sera évolutif et qu'à l'intérieur, il y aura "des choses folles" et que la qualité sera améliorée.

La pièce de résistance sera sans aucun doute le nouveau moteur V16 illustré ci-dessus. Il s'agit d'un moteur atmosphérique de près de 40 pouces de long. Selon Rimac, il s'agit d'un moteur entièrement nouveau que Bugatti a l'intention d'utiliser "pendant un certain temps". Sa durée de vie est susceptible de s'étendre au-delà de 2035, date à laquelle l'interdiction de vente de l'Union européenne sur les nouvelles voitures produisant des émissions nocives entrera en vigueur, à condition que ce soit toujours le cas. Une exemption pour les véhicules fonctionnant au carburant synthétique a déjà été incluse, à la suite des pressions exercées par l'Allemagne.

Cela encourage les marques haut de gamme destinées aux ultra-riches à poursuivre leurs investissements dans les moteurs à combustion. Mate Rimac lui-même a déclaré que la Nevera électrique n'était toujours pas vendue, car les clients fortunés préfèrent généralement la puissance du moteur à combustion. Aston Martin a récemment annoncé un nouveau V12 biturbo développant 824 chevaux, ce qui permet d'affirmer que les moteurs conventionnels ne sont pas près de disparaître.