Présent au calendrier de la F1 depuis la saison 1978, le tracé de Montréal est devenu une étape obligatoire de la Formule 1. Placé sur l'île artificielle de Notre-Dame, au beau milieu du Saint-Laurent, le circuit a déjà accueilli 42 éditons du Grand Prix du Canada. Si le circuit est aujourd'hui connu sous le nom de piste Gilles Villeneuve, il n'a ainsi été renommé qu'après le décès du pilote canadien, en 1982.

Au cours de ces 42 éditions, pas moins de 24 pilotes se sont imposés sur la piste de Montréal. Michael Schumacher et Lewis Hamilton se partagent encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de victoires sur ce tracé, sept ! Dix écuries se sont imposées sur cette piste et c'est aujourd'hui la Scuderia Ferrari qui en compte le plus (11) devant McLaren (9) et Williams (7).

Le meilleur temps en qualification est détenu par Sebastian Vettel qui avait réalisé un tour en 1:10.764 en 2018 au volant de sa Ferrari. Pour ce qui est du meilleur tour en course, il faut remonter plus loin. En effet le record est toujours détenu depuis la saison 2004 par Rubens Barrichello en 1:13.622, toujours au volant d'une Ferrari. Après plusieurs modifications, le tracé mesure aujourd'hui 4,361 kilomètres et sera parcouru à 70 reprises ce dimanche.

La dernière édition a vu Max Verstappen (Red Bull) s'imposer devant Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes). En remportant sa 41 victoire en F1 (à l'occasion de son 171e départ), le pilote batave avait rejoint Ayrton Senna au nombre de victoires en Grand Prix, devenant alors le 5e pilote le plus victorieux en F1. Si en 2023, Red Bull et Max Verstappen semblaient intouchables, il n'en va pas de même en 2024. En effet, après huit Grand Prix disputés, le triple Champion du monde de F1 a vu trois autres pilotes le devancer au moins une fois à l'arrivée d'une course. Carlos Sainz a en effet lancé les hostilités en Australie, Lando Norris à Miami et Charles Leclerc à Monaco. Une belle performance après alors que seul Carlos Saine était parvenu à battre Max Verstappen en 2023.

"Je savais que ce ne serait pas comme l'an dernier, une telle saison est plutôt rare", relativise le Néerlandais. "J'ai toujours su que cette année serait un peu différente, mais je ne pense pas vraiment aux positions au championnat alors qu'il reste autant de courses à disputer. Certains Grands Prix sont un peu mieux pour nous, et d'autres moins bons. Au bout du compte, tout s'arrange. Oui, les voitures sont beaucoup plus proches les unes des autres, certains fonctionnent mieux sur les circuits urbains et d'autres fonctionnent mieux dans les virages rapides que dans les virages lents. Il y aura des fluctuations."

Toutefois, le tracé Gilles Villeneuve a été entièrement refait depuis l'année dernière, devenait un véritable billard. Sans bosses, la Red Bull devrait retrouver son rythme, celui qui lui a déjà permis de remporter cinq victoires depuis le début de la saison. Cependant, Max Verstappen reste sceptique et préfère temporiser avant ce week-end de course.

"Il faut voir, il y a une nouvelle surface aussi, qui pourrait également donner des surprises. Ce ne sera probablement pas non plus notre meilleur week-end à cause de ça, mais ce sera probablement un peu mieux [qu'à Monaco]", prévient le triple Champion du monde. "Tous les circuits qui sont bosselés ou sur lesquels il faut passer beaucoup de vibreurs, les circuits urbains donc, seront un peu compliqués, mais j'espère que d'ici là nous aurons mieux compris ce qui se passe. Je pense que nous prenons tout très au sérieux, mais parfois, les choses ne sont pas simples à régler. Mais nous travaillons dessus sans relâche."

Ferrari principale écurie rivale de Red Bull avec McLaren se veut aussi très prudente et ne veux surtout pas se reposer sur ses récents succès.

"Si on commence à penser que ça va bien, on est mort", a expliqué Fred Vasseur (directeur de la Scuderia Ferrari) lors d'une rencontre avec les médias italiens, dont l'édition transalpine de Motorsport.com. "Cela signifie que nous devons garder la même approche et nous améliorer continuellement, département par département, dans tous les domaines, y compris les pilotes, le muret des stands, tout, parce que même si vous faites du bon travail, vous devez faire mieux la semaine suivante. Si vous commencez à être convaincu que ce que vous faites est bon, c'est le début de la fin."

S'il est évident que la firme de Maranello va dans la bonne direction, il faudra poursuivre les efforts pour aller concurrencer, à la régulière, une écurie comme Red Bull.

"La stabilité est importante. Je veux que tout le monde pousse dans la même direction et ce n'est pas parce que vous obtenez un bon résultat que vous êtes champion du monde. Dans les deux cas, en haut comme en bas, nous devons garder la même approche et continuer comme nous le faisons parce que nous sommes convaincus que nous allons dans la bonne direction. C'est plus probablement, et vous aviez raison sur la question, sur la confiance en soi de l'équipe et des pilotes [que cela joue]. Pour l'équipe, c'est aussi la confirmation que nous poussons dans la bonne direction et cela donne confiance aux gens."