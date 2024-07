Longueur : 4,554 mètres

4,554 mètres Largeur : 1,845 mètre

Hauteur : 1,590 mètre

Empattement : 2,692 mètres

Compartiment à bagages : 515/1 400 litres (hybride léger), 525/1 400 litres (électrique) et 560/1 470 litres (thermique).

Le BMW X2 en est à sa deuxième génération en 2024, évoluant radicalement à tous points de vue, y compris dans ses dimensions qui sont désormais celles d'une grande voiture du segment C. Disponible avec des motorisations hybride léger, 100 % électrique et thermique, il peut également disposer d'une transmission intégrale et d'un espace à bord suffisant pour accueillir une famille et ses bagages. Voyons donc quelles sont ses dimensions exactes.

BMW X2, les dimensions

Les proportions du nouveau BMW X2 sont celles d'un SUV coupé de taille moyenne, avec une longueur de 4,55 mètres, une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,59 mètre, cette dernière représentant un excellent compromis entre design et garde au toit pour les passagers arrière.

En revanche, l'empattement est très généreux pour le segment, avec une bonne longueur de 2,69 mètres, ce qui laisse beaucoup d'espace pour les jambes à l'arrière.

BMW X2 M35i

BMW X2, habitabilité et compartiment à bagages.

Comme toujours sur les dernières BMW, l'habitacle est spacieux et très bien fini, avec une position de conduite à la fois confortable et sportive. Bien qu'il s'agisse d'une des plus petites voitures bavaroises, trouver la bonne position et la bonne triangulation du volant est une tâche presque immédiate, grâce aussi au tableau de bord épuré et au système d'info-divertissement bien intégré qui est toujours visible.

BMW X2, les sièges arrière BMW X2, le coffre

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'habitabilité à l'arrière du nouveau BMW X2 est également bonne, avec suffisamment d'espace pour les jambes et la tête, même pour les personnes de grande taille, qui doivent cependant être un peu plus prudentes lorsqu'elles entrent et sortent en raison des portes en forme de coupé.

La capacité du compartiment à bagages est également très bonne, variant entre 515 litres dans les versions hybride léger et 560 litres dans les versions thermiques, l'électrique s'arrêtant à 525 litres. Un chiffre qui, sièges rabattus, peut atteindre 1 400 ou 1 470 litres (là encore, en fonction de la motorisation choisie).

BMW X2, des concurrents aux dimensions similaires

En prenant pour référence une carrosserie de coupé et des dimensions similaires, les alternatives au nouveau BMW X2 ne sont pas nombreuses. La première est certainement l'Audi Q3 Sportback, bien que légèrement plus court que le SUV Bavarois.

En élargissant le champ aux SUV du segment C à queue haute, on trouve en revanche une très longue liste de modèles, comme le Mercedes GLA, le Volvo XC40 et même l'Alfa Romeo Tonale, ou encore le Jaguar E-Pace et le Range Rover Evoque.