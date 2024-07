L'une des voitures de route Mercedes les plus puissantes de l'histoire est certainement la Mercedes-AMG GT Coupe 4 63 S E-Performance 4MATIC+, une voiture au nom presque aussi complexe que sa mécanique hybride rechargeable, qui exprime une beauté de 843 ch.

Une telle super berline coupé à transmission intégrale, capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes, peut cependant devenir encore plus spéciale, au moins en termes d'apparence. C'est ce qu'a fait Lorenzo Pellegrini, footballeur de l'équipe nationale d'Italie et capitaine de l'AS Roma, en réalisant quelque chose d'unique.

Signé Tittarelli

La Mercedes-AMG que vous voyez sur ces photos a en effet été soumise aux soins de la carrosserie Tittarelli, une entreprise romaine spécialisée dans l'habillage des voitures, mais aussi dans l'application de films de protection, de vitres teintées et dans la personnalisation des roues, des freins et des kits de carrosserie.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupé4 63 S E-Performance 4MATIC de Lorenzo Pellegrini, vue arrière

Le milieu de terrain de l'AS Rome a choisi, avec l'équipe de Tittarelli Luxury Custom, d'apporter plusieurs modifications à la supercar allemande pour la rendre encore plus agressive et "mystérieuse".

Du noir et du bronze... mais surtout du noir

La principale mise à jour de cette Mercedes-AMG GT Coupe 4 63 S E-Performance 4MATIC+ concerne l'application d'un look "total black" à l'ensemble de l'extérieur, y compris aux jantes de 21 pouces proposées en option. Ces dernières, qui mettent en valeur les étriers de frein en céramique, sont chaussées de pneus 275/35 ZR21 à l'avant et 315/30 ZR21 à l'arrière.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC de Lorenzo Pellegrini : détail de la roue avant

Mais la personnalisation de Pellegrini ne s'arrête pas là et comprend des phares et des vitres assombris, un lettrage noir et bronze, divers autres détails de couleur bronze et un échappement sport. Les photos montrent également la présence de l'aile arrière fixe en carbone, qui est une option.

Tittarelli Luxury Custom La Mercedes-AMG GT Coupè4 63 S E-Performance 4MATIC de Lorenzo Pellegrini, le détail du lettrage noir et bronze

La bête AMG de 843 ch

Si cette supercar allemande "incognito" vous intrigue, nous vous rappelons que cette Mercedes est équipée d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d'un V8 4.0 biturbo de 639 ch et d'un moteur électrique de 204 ch pour un total de 843 ch avec un couple de 1 470 Nm.

La transmission est intégrale, la boîte de vitesses est la AMG SPEEDSHIFT MCT9 à embrayage multiple et 9 rapports. La batterie de 6,1 kWh offre une autonomie de 13 km en mode électrique selon la norme WLTP. La vitesse de pointe et les chiffres d'accélération sont bien plus impressionnants : ce spectaculaire GT Coupé 4 atteint 316 km/h, passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et effectue le 0 à 200 km/h en 9,9 secondes.

Le prix catalogue de la Mercedes-AMG GT Coupé4 63 S E-Performance 4MATIC+, sans les options et la personnalisation, est de 210 111 euros.