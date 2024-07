Roush Performance améliore les Mustang et vend des pièces détachées pour la pony car depuis près de trois décennies. La septième génération de Mustang est arrivée sur le marché pour l'année modèle 2024, et le spécialiste de la modification est prêt à tirer le maximum de puissance du moteur V-8 Coyote de 5,0 litres de Ford. Il propose un nouveau kit de supercharger capable d'augmenter la puissance de la GT de 330 chevaux et 265 Nm de couple.

Le kit de suralimentation Launch Edition à tirage limité porte la puissance de la GT à 810 ch et 854 Nm de couple. Il comporte la signature de Jack Roush gravée sur l'unité principale et est livré avec le réglage unique de la phase 2. Les kits de superchargeurs Phase 1 et Phase 2 seront commercialisés dans le courant de l'année, mais l'entreprise n'a pas encore donné de détails à ce sujet.

Roush Performance

Roush a collaboré avec Magnuson sur le supercharger, basant le kit sur un Eaton TVS R2650 inversé avec de grands refroidisseurs doubles et une entrée avant. Deux corps de papillon de 80 millimètres alimentent le nouveau système, qui atteint un pic de pression de 13 psi à 7 500 tr/min. Le kit comprend des bougies Ford Performance pré-calibrées, une pompe d'intercooler Bosch, de nouveaux rails d'alimentation, une poulie de 84 mm et des injecteurs biconiques.

La Mustang GT 2024 sort de l'usine d'assemblage de Ford à Flat Rock avec une puissance de 486 ch et un couple de 566 Nm. La mise à niveau de Roush place la Mustang dans le domaine de la GTD, qui est censée fournir plus de 800 ch, mais elle coûte 325 000 $ (300 000 euros) et est livrée avec beaucoup plus de matériel qu'un simple kit de supercharger.

La nouvelle option de Roush est compatible avec les Ford Mustang GT et Dark Horse 2024 dotées du moteur V-8 5,0 litres de Ford et de l'une ou l'autre boîte de vitesses. La Launch Edition avec le réglage Phase 2 est en vente dès maintenant au prix de 9 995 $. Le CARB ne l'a pas encore approuvé, de sorte qu'il ne peut pas être installé sur les voitures en Californie ou dans d'autres États membres du CARB. Le kit Phase 1 devrait coûter moins cher tout en étant moins puissant.