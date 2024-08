Faire du tout-terrain avec une Porsche n'est pas une nouveauté, mais la 911 safari de Ruf est quelque chose de particulier. Parmi les suspensions rehaussées, les pneus tout-terrain et le flat six amélioré, vous trouverez du cuir... beaucoup de cuir. Dites bonjour à la Ruf Rodeo 2025.

Si ce nom vous dit quelque chose, sachez que Ruf a créé un concept Rodeo en 2020 qui avait également une certaine valeur de choc visuel. Cette fois-ci, Ruf affirme que l'intérieur adopte un "thème Western Americana" et s'inspire du Ranch Ralph Lauren.

Des hectares de cuir marron s'étendent sur le tableau de bord, la console centrale, les panneaux de porte et une partie des sièges. Le reste est un véritable patchwork de tissus aux coutures éclatantes qui évoquent l'Ouest américain. Son cœur est peut-être originaire d'Allemagne, mais entre les mains de Ruf, cette 911 semble plus à sa place dans un vieux film de John Wayne.

Ruf

L'intérieur a des allures de western, mais les lignes classiques de la 911 définissent l'extérieur. Ruf ne mentionne pas de génération spécifique sur laquelle la Rodeo est basé, mais on ressent clairement les vibrations de la 930 avec les feux verticaux, la grande serre et la disposition du tableau de bord.

La carrosserie est en fibre de carbone et comporte des poignées de porte intégrées, une pléthore de prises d'air, et nous ne pouvons pas nous passer de cet aileron en queue de canard à l'arrière. Il semble comiquement petit, niché entre les ailes arrière agressivement évasées.

Nous soupçonnons la Ruf Rodeo d'avoir besoin de chaque centimètre de cet espace. Entre ces ailes se trouve un flat-six 3,6 litres turbocompressé développant 610 chevaux et 700 Nm de couple. Ce moteur refroidi par eau alimente les quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Les essieux avant et arrière sont équipés d'une suspension à double triangulation avec amortisseurs à tige de poussée horizontale. Les pneus à crampons de 18 pouces s'attaquent à la terre et la garde au sol est de 9,6 pouces. Des freins à six pistons assurent la puissance de freinage à l'avant et des freins à quatre pistons à l'arrière.

Ruf

Malgré son apparence robuste et sa transmission intégrale, Ruf maintient le poids de la Rodeo à 1 250 kg. Le mérite en revient à la carrosserie en fibre de carbone mentionnée plus haut et au châssis monocoque en carbone léger, qui est également doté d'un arceau de sécurité en acier intégré. Les options ne sont pas en reste.

Elle est équipée de vitres électriques, de serrures, de l'air conditionné, tout ce dont vous avez besoin pour un voyage confortable dans des endroits dépourvus de routes. La seule chose qu'elle n'a pas, c'est un système d'info-divertissement. Entre la convention sur le cuir qui se déroule à l'intérieur et les 610 ch à l'arrière, nous pensons qu'il y a de quoi occuper le conducteur et le passager.

"Nous voulions créer une voiture qui évoque un sentiment de nostalgie tout en bénéficiant de l'excitation de la technologie moderne qui peut vous permettre d'aller n'importe où. Nous sommes profondément attachés à la beauté de l'Ouest américain et nous voulions l'honorer dans la Rodeo. Et surtout, nous voulions créer quelque chose d'amusant" - Alois Ruf Jr, propriétaire de Ruf.