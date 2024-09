Zeekr présente le 7X au salon de l'automobile de Chengdu. Le nouveau SUV électrique du constructeur chinois promet jusqu'à 780 km d'autonomie selon le cycle CLTC et fera ses débuts sur le marché national à la fin du mois de septembre. L'arrivée en Europe, en revanche, est prévue pour 2025, avec des versions à traction arrière et intégrale et une puissance maximale de 646 ch, le tout équipé de l'architecture 800 V pour une recharge ultra-rapide.

Un œil sur les familles

Le premier SUV électrique de taille moyenne de la marque a une longueur de 4,83 m (environ 8 cm de plus qu'une Tesla Model Y), une largeur de 1,93 m et un empattement de 2,93 m, pour un poids compris entre 2 298 et 2 475 kg.

Zeekr Zeekr 7X (2025)

Basé sur la plateforme SEA du groupe Geely, le 7X utilise le langage de design "Hidden Energy" de Zeekr, caractérisé par des formes douces et extrêmement futuristes. Disponible avec des jantes de 19 ou 20 pouces, il peut être commandé en Chine en quatre couleurs, à savoir Arctic White, Dawn Brown, Nightfall Gray et Night Black.

Le constructeur chinois affirme que le 7X est avant tout destiné aux familles et c'est pourquoi l'intérieur met l'accent sur la praticité, avec 32 compartiments de rangement et un coffre d'une capacité d'au moins 616 litres, au sommet de sa catégorie.

Zeekr Zeekr 7X, l'intérieur

Si sur le tableau de bord on retrouve la disposition classique avec le combiné d'instruments numérique et l'écran d'info-divertissement, à l'arrière, des moniteurs supplémentaires peuvent être demandés pour les passagers arrière. En outre, les personnes assises à l'arrière peuvent profiter de tables pliantes intégrées aux sièges avant et d'un écran tactile dans l'accoudoir central.

Groupe motopropulseur et batteries

Toutes les versions du Zeekr 7X utilisent un moteur électrique au carbure de silicium de 422 ch sur l'essieu arrière. Dans les versions à double moteur, un moteur de 224 ch est ajouté sur l'essieu avant, pour un total de 646 ch, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Il existe deux packs de batteries, 75 kWh et 100 kWh. Le plus petit utilise la batterie lithium-phosphate Golden Brick développée par Zeekr et produite par VREMT, une filiale de Geely.

Zeekr Zeekr 7X (2025)

La société indique que la recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en 10 minutes environ, tandis que l'autonomie maximale est de 605 km pour la petite batterie et de 780 km pour la grande. Cette dernière est une batterie Qilin NMC fournie par CATL.

Équipé d'une série de capteurs, dont un Lidar, et d'une double puce Nvidia Orin X offrant une puissance de calcul de 508 TOPS, le 7X devrait recevoir le même système de conduite intelligente Haohan 2.0 que la 001 et la 007.