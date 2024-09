Les supercars utilisent des matériaux rares comme le titane, la fibre de carbone et l'Inconel. Mais lorsqu'il s'agit de pièces telles que les bougies d'allumage, il y a de fortes chances qu'elles soient partagées avec une autre voiture beaucoup plus ordinaire. Il en va de même pour les batteries des véhicules électriques. De nombreux constructeurs automobiles ne fabriquent pas leurs propres cellules de batterie, en particulier les petites marques à hautes performances comme McMurtry.

Son prototype Spéirling est la voiture la plus rapide de la planète, capable d'atteindre 100 km/h en seulement 1,4 seconde. Les cellules qu'elle utilise n'ont rien d'extravagant.

Samsung, LG, Panasonic et d'autres fabriquent tous des cellules cylindriques pour tout ce qui va des ordinateurs portables aux scooters. Les piles de McMurtry sont fabriquées par une entreprise taïwanaise un peu plus spécialisée, Molicel, qui se spécialise dans les produits chimiques à forte densité de puissance capables de décharger des courants élevés. Sa cellule P26A 18650 - "18650" décrit le facteur de forme, est largement disponible sur les sites de revente de batteries, et c'est la même unité que le Spierling utilise dans son pack de 60,0 kilowatts-heures.

Les P26A coûtent entre 4 et 6 dollars par élément (au détail). Pourquoi acheter ces batteries en tant qu'éléments individuels ? Il s'agit généralement de fabriquer des lampes de poche personnalisées, ou des cigarettes électroniques.

Les gens commencent à vaper et finissent par utiliser des "mods", ces gros boîtiers portatifs munis d'un embout au bout duquel on peut aspirer. Ils sont alimentés par un ou deux 18650 et, dans leur quête de pouvoir vaper plus longtemps et plus fort, de nombreuses personnes qui, autrement, ne s'intéresseraient pas à la chimie des batteries, se lancent dans l'aventure.

La P26A est idéale pour plusieurs raisons. Dans la chimie des cellules, tout est un compromis entre la densité de puissance, la densité d'énergie, la durée de vie et le coût. Les cellules d'une capacité élevée sont souvent plus compromises vers des courants plus faibles et une durée de vie plus longue. Les batteries de Molicel ne sont pas comme cela. Elles n'ont pas une grande durée de vie, mais leur capacité est élevée, elles peuvent décharger beaucoup de courant et leur prix est souvent raisonnable. Elles sont donc idéales pour souffler des nuages et, dans une vape, elles peuvent être retirées et remplacées facilement.

Une durée de vie relativement faible avant une dégradation sérieuse convient parfaitement à une supercar électrique qui ne sera que rarement conduite. La plupart des produits de Molicel ne sont conçus que pour environ 600 cycles à décharge constante quasi maximale avant que leur capacité ne soit égale à 80 % de celle qu'ils avaient à l'état neuf. Avec un pack de 60,0 kWh, c'est largement suffisant. De plus, les voitures électriques ne sont pas souvent utilisées à leur puissance maximale, de sorte que le courant de décharge moyen de la batterie est probablement beaucoup plus faible.

La version de production du Spéirling utilise une cellule 21700 légèrement plus grande, une autre unité fabriquée par Molicel et appelée P50B. Elle est encore plus impressionnante que la P26A, qui a elle-même été remplacée par la P30B, plus performante. Ces cellules sont utilisées dans les véhicules électriques, les avions électriques, les lampes de poche et les outils électriques. Les forums de vapotage, il faut le dire, seront également ravis.

