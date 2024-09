Récemment restylée, la Ford Puma a changé non seulement d'apparence, mais aussi d'intérieur. Le crossover américain (l'un des plus vendus du segment B) met encore plus l'accent sur la technologie embarquée et la praticité.

Le coffre reste l'un des points forts de la Puma. Découvrons les nouveautés.

Ford Puma, le tableau de bord

Le cockpit a été mis à jour sur plusieurs éléments. Les nouveautés les plus notables sont certainement les deux écrans d'instrumentation, avec le panneau de 12,8 pouces devant le conducteur et l'écran d'infodivertissement de 12 pouces avec le système SYNC4 connecté au cloud, la commande vocale via Alexa Built-In et Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Du côté passager, on trouve de nouvelles moulures, tandis que le volant a une forme renouvelée et plus moderne. En ce qui concerne la sellerie, nous trouvons du cuir synthétique Sensico, qui peut être combiné avec le tissu microfibre des sièges.

Devant le levier de vitesses se trouve une plaque permettant de recharger les smartphones par induction, tandis que dans le tunnel central se trouvent deux porte-gobelets. Les poches de porte sont également assez grandes.

Ford Puma, finition et matériaux

Comme nous l'avons mentionné, la sellerie en cuir SensiCo fait partie des nouveautés de Puma. Par ailleurs, les panneaux de porte présentent des matériaux souples dans la partie supérieure et des matériaux rugueux dans la partie inférieure, moins visible. Les surpiqûres rouges de la garniture la plus riche de Ford ajoutent une touche de sportivité et de sophistication.

Le cadre de l'infodivertissement est élégant, et la partie supérieure noire renforce l'impression générale de qualité.

Ford Puma, l'espace

Les dimensions compactes entraînent des compromis en matière d'habitabilité à l'arrière. Toute personne mesurant plus de 1,90 m est à l'étroit, avec peu d'espace pour les genoux et la tête. Il en va de même si l'on s'installe au milieu du siège, même si l'on peut faire quelques sacrifices pour de courtes durées.

Restylage de la Ford Puma, la Megabox

Le coffre est spacieux et figure parmi les plus grands de sa catégorie. La Puma a une capacité minimale de 456 litres, qui peut être portée à 1 216 litres en rabattant la rangée arrière. Le véritable joyau est la Megabox, un compartiment supplémentaire de 80 litres situé dans le double plancher, qui peut être utilisé pour charger des objets d'une hauteur maximale de 1,15 m ou pour laver des animaux ou des outils, car il est doté d'un bouchon de vidange.

Les crochets et la prise 12 V ne manquent pas pour compléter l'équipement du compartiment à bagages.