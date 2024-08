La première Ford Puma électrique se rapproche. D'ici fin 2024, le constructeur américain lancera en Europe la version à batterie de son crossover à succès, l'un des plus vendus (en version hybride léger) sur le Vieux Continent.

Il s'agit d'un modèle extrêmement important pour la marque, qui s'insérera dans une catégorie plutôt compétitive et encombrée, où l'on retrouve des rivaux tels que la Jeep Avenger, la smart #1 et le Volvo EX30. En attendant de le voir en vrai, voici à quoi il pourrait ressembler.

Le style

Notre reconstitution graphique s'inspire des photos espions collectées au cours des derniers mois. Basé sur la plateforme Gen-E, les lignes du crossover Ford ne changeront pas beaucoup par rapport au modèle à moteur thermique, même s'il y aura quelques changements esthétiques qui rendront la version électrique immédiatement reconnaissable.

Motor1.com Ford Puma EV, rendu par Motor1.com

Tout d'abord, la face avant sera dotée d'une calandre "pleine", typique des voitures à batterie, afin d'améliorer au maximum l'aérodynamisme. La présence de graphismes spécifiques pour les phares avant et arrière n'est pas non plus à exclure, tandis que les pare-chocs seront remodelés pour gérer différemment la circulation de l'air et le refroidissement des freins et de la batterie située dans le plancher.

Il y aura également de nouvelles jantes en alliage, tandis qu'à bord, nous pourrons trouver une instrumentation spécifique. À cet égard, nous rappelons que l'actuelle Puma adopte un combiné d'instruments de 12,8 pouces et un écran d'info-divertissement de 12 pouces.

Premières informations sur le moteur

Ford n'a pas encore révélé de détails sur le groupe motopropulseur ou les performances de la Puma électrique. Toutefois, selon les premières rumeurs, le crossover pourrait être équipé du même moteur de 136 ch déjà utilisé sur l'essieu avant de l'E-Transit Courier.

Les versions plus puissantes, en revanche, pourraient utiliser un moteur de 215 ch et une configuration à deux moteurs de plus de 265 ch, cette dernière étant utilisée sur les E-Transit Custom et E-Transit.

Ford Puma électrique, photos espions

La batterie pourrait être de 50 ou 60 kWh, tandis que l'autonomie pourrait être de l'ordre de 400-450 km, dans la moyenne du segment.

Le constructeur américain a confirmé que la Ford Puma électrique supporterait une charge en courant continu jusqu'à 100 kW. Et le prix ? Compte tenu du prix de la version à moteur thermique, le prix de la version électrique devrait être légèrement plus élevé, probablement entre 38 000 et 40 000 euros.