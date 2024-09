Il y a quelques jours, le Groupe Renault a annoncé un total de sept nouveautés - réparties entre les différentes marques - au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. Aujourd'hui, nous commençons à faire connaissance avec la première. Elle s'appelle l'Alpine A390_β et se montre dans une photo teaser, où l'obscurité l'enveloppe complètement, mais où l'on peut tout de même entrevoir les formes générales. Et elles sont inédites pour le constructeur français.

Il s'agit en effet d'une berline cinq portes-fastback avec un arrière de coupé et - semble-t-il - une posture légèrement surélevée. Et non, il ne s'agit pas d'un rebranding d'un modèle Renault.

Alpine Alpine A290 GTS Première Edition

Uniquement pour elle

Contrairement à l'A290, en effet, l'Alpine A390_β est née d'une feuille blanche et devrait donc être un modèle dédié exclusivement à la marque dieppoise. Le nom suit le schéma classique d'Alpine : le A suivi de trois chiffres : le 3 se réfère à la taille de la voiture (ou plutôt au segment, qui devrait être un C, celui des voitures compactes) et le 90 pour signifier "la polyvalence et l'utilisation quotidienne typique de la marque."

Il n'y a pas de détails techniques, mais on peut imaginer l'utilisation de la plateforme AmpR Medium (dérivée de la Cmf-EV du Groupe) avec la possibilité d'avoir une traction avant ou intégrale, en plaçant un moteur électrique par essieu. Oui, car l'A390_β, comme tous les futurs modèles Alpine, ne sera alimentée que par des batteries.

La puissance pourrait dépasser les 400 ch sur les versions les plus extrêmes, voire atteindre 435 ch sur la Nissan Ariya Nismo avec laquelle le fastback français partage une partie de la mécanique (le crossover japonais utilise le Cmf-EV).

Nissan Ariya Nismo Alpoine A390_β teaser

Nous en saurons plus au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, où l'A390_β fera ses débuts sous forme de concept (le β final indique un état encore prototypique) avant d'entrer en production dans le courant de l'année 2025.